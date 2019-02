Torta farcita di cicoria e salsiccia

Ingredienti per l’impasto

500 g di farina 00;125 g di olio extravergine di oliva (più altro per la teglia);160 g di acqua;5 g di sale

per il ripieno:

300 g di cicoria;

150 g di salsiccia;

1/2 bicchiere di vino bianco

1 foglia di alloro;

1 spicchio di aglio;

5 g di peperoncino;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale

Preparazione 1. Per l’impasto: in una terrina mettete l’acqua tiepida e il sale, e mescolate finché il sale sarà sciolto. Raccogliete in un’impastatrice la farina; unite l’acqua e amalgamate per bene con il gancio. Versate l’olio e incorporate fino a ottenere un impasto omogeneo, liscio e compatto. Formate una palla, avvolgetela con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno un’ora. 2. Per il ripieno: pulite la cicoria e sciacquatela con abbondante acqua fredda per 2-3 volte. Sbollentatela in acqua salata, quindi scolatela, strizzatela leggermente e sminuzzatela. In una padella fate rosolare l’aglio con l’olio e il peperoncino, privato dei semi e tagliato a rondelle. Unite la cicoria, ben strizzata, e un mestolo di acqua, incoperchiate e lasciate stufare per almeno mezz’ora. Togliete il coperchio e fate rosolare per bene fino a quando l’acqua sarà evaporata e la verdura ben ripassata. 3. Nel frattempo rimuovete il budello della salsiccia e raccoglietela in un recipiente; unite il vino e lavorate con le mani per sgranare. Trasferite la salsiccia e l’alloro in una padella, mettete sul fuoco e lasciate rosolare a fiamma media. Una volta pronta, unite la salsiccia alla cicoria e lasciate insaporire in padella per qualche minuto. Al termine, correggete con un pizzico di sale. Spegnete e fate raffreddare. 4. Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto allo spessore di circa 3 mm. Mettete sopra una teglia quadrata a testa in giù e ritagliate due quadrati con il coltello. Ungete la teglia con un f ilo di olio e foderate il fondo con la pasta, facendola aderire bene ai bordi e bucherellandola leggermente con i rebbi di una forchetta. Versate all’interno il ripieno e livellatelo con un cucchiaio, lasciando vuoti un paio di cm dai bordi. 5. Chiudete la torta con l’altro quadrato di pasta, rimboccando bene l’impasto tutt’intorno e arrotolando la pasta su se stessa fino a formare un cordone. Infornate a 175 °C e fate cuocere per circa 35 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate e lasciate raffreddare per almeno 10 minuti. Sformate, tagliate a fette e servite.