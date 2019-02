Chiffon cake al limone con crema alle castagne alla violetta

Ingredienti

300 g di farina 00;6 uova;100 g di olio di semi di girasole260 g di zucchero;16 g di lievito in polverela scorza di 2 limoni grattugiata;il succo di 1/2 limone150 g di acqua a temperatura ambiente zucchero a velo

per la crema di castagne:

250 g di castagne già lessate

200 g di acqua

200 g di zucchero

2 gocce di aroma di violetta

latte

vi servono inoltre: burro; farina

Preparazione

1. Raccogliete i tuorli, l’acqua, il succo di limone e l’olio in una ciotola e montate con le fruste elettriche fino a ottenere un composto schiumoso. Setacciate la farina con il lievito; aggiungete lo zucchero e la scorza grattugiata dei limoni, e miscelate. Unite le polveri al composto di tuorli mescolando delicatamente dall’alto verso il basso. 2. Incorporate infine gli albumi montati a neve ben ferma. Versate il composto in uno stampo da chiffon cake (da 25 cm di diametro), ben imburrato e infarinato, e infornate a 160 °C per circa un’ora. 3. Per la crema: raccogliete le castagne, l’acqua e lo zucchero in un pentolino; mettete sul fuoco e fate cuocere finché le castagne non saranno ben sciroppate. Unite l’aroma di violetta e frullate aggiungendo poco alla volta il latte necessario a ottenere una crema liscia. Se necessario, setacciate la crema per eliminare eventuali grumi. 4. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il dolce, capovolgetelo per sformarlo e poi lasciatelo raffreddare. Spolverizzate con lo zucchero a velo e servite accompagnando il dolce con la crema di castagne messa in una ciotolina a parte.