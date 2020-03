Cozze fritte

Preparazione: un’ora e quindici minutiDifficoltà: media- mezzo chilo di cozze- un uovo- pangrattato- 2 rametti di prezzemolo- olio d'olia extravergine- salePassaggio 1:Lasciare le cozze a bagno in acqua salata, raschiare l'involucro e privarle dalle impurità, lavare il prezzemolo e tritarlo finemente.Passaggio 2:In una pentola mettere le cozze con il prezzemolo e farle aprire a fuoco lento con il recipiente coperto, di tanto in tanto scuotere la pentola. Una volta che le cozze saranno aperte sgusciarle eliminando quelle chiuse.Passaggio 3:In un piatto sbattere un uovo, immergere le cozze nell'uovo una per volta, farle sgocciolare dall'eccesso e passarle uniformemente nel pangrattato.Passaggio 4:In una padella riscaldare l'olio e friggere le cozze, una volta che saranno fritte passarle su un foglio di carta assorbente da cucina per eliminare l'olio in eccesso, cospargere con un po' di sale