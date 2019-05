Le costolette: mediterranea, maiale, vitello, agnello

Alla mediterranea

Di maiale con carciofi

Di vitello al forno

D’agnello in crosta

Mescolate 40 g di pinoli tritati, 50 g di pangrattato e un pizzico di sale. Passate 4 costolette di maiale prima nella farina, poi in 1 uovo sbattuto e infine nel mix di pangrattato e pinoli. Riunite in una ciotola 400 g di pomodorini a dadini, 1 cipollotto pulito e tagliato a fettine sottili, una manciata di foglie di basilico tagliate a filini sottili, un pizzico di sale e 2 cucchiai di olio. Cuocete le costolette in abbondante olio ben caldo, 5’ per lato, Servitele calde con il mix di cipollotti e pomodori .Tritate 50 g di prosciutto crudo con 1/2 cipolla, 1 spicchio d’aglio e una manciata di foglie di prezzemolo. Soffriggete il trito in un tegame con un filo d’olio. Unite 4 costolette di maiale e fatele insaporire. Bagnate con 1/2 bicchiere di vino bianco e aggiungete 4 carciofi tagliati a spicchi, 1/2 cucchiaio di polpa di pomodoro, sale e pepe. Cuocete per 20-25’.Infarinate 4 costolette di vitello e rosolatele con poco olio. Sfumate con 1 dl di vino bianco, unite 1 spicchio d’aglio tritato con gli aghi di 2 rametti di rosmarino, Regolate di sale e pepe e infornatele a 180°per 40’: bagnandole poco alla volta con brodo caldo.Tritate 50 g di pistacchi nel mixer con 20 g di grana, 1 spicchio d’ aglio e una manciata di foglioline di timo. Sbattete 1 albume con un pizzico di sale e una macinata di pepe. Passate 8 costolette di agnello prima nell’albume e poi nel trito di pistacchi. Cuocetele con 2 cucchiai d’olio 5’ per lato.