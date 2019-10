Costata di vitello alla birra con crema di zucchine e amaretti

Preparazione

Difficoltà = mediaCottura= 10 minutiIngredienti (per 4 persone)4 costate di vitello con osso250 ml di birra stout4 zucchine1 radice di zenzero1 limone2-3 amarettibacche di gineproolio extravergine di olivasale dolce di Cerviapepe nero lungo1. In una padella scaldate un filo di olio, disponete le costate di vitello e fatele rosolare per bene da entrambi i lati; trasferite le costate in una teglia da forno, unite qualche bacca di ginepro pestata, il pepe nero lungo e un pizzico di sale dolce di Cervia, e infornate a 180 °C per circa 8-10 minuti (la temperatura al cuore dovrà essere di 68 °C).2. Trascorso il tempo di cottura, levate e tenete da parte. Nel frattempo versate la birra nella padella di cottura della carne, aromatizzate con il pepe e qualche bacca di ginepro, e lasciate ridurre di due terzi.3. Lavate e mondate le zucchine, quindi tagliatele a rondelle e cuocetele al vapore; raccoglietele nel bicchiere del mixer, unite lo zenzero, pelato, il succo e la scorza grattugiata del limone, e frullate fino a ottenere una crema omogenea.4. Disponete la carne nei piatti da portata e nappatela con la salsa alla birra. Guarnite con la crema di zucchine, cospargendola con gli amaretti sbriciolati, e servite.