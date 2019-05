Cipolle gratinate

Ingredienti per 4 persone

Erba cipollina

- Difficoltà: Facile- Preparazione 15 minuti- Cottura 20 minuti- Calorie 195• 4 cipolle bianche• 1 manciata di pangrattato• 2 pizzichi di paprica• 50 g di caciotta semistagionata• 1/2 bicchiere di vino bianco secco• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva• sale1 Sbucciate le cipolle, lavatele e dividetele a metà in senso orizzontale; mettetele in un tegame con il lato del taglio rivolto verso l’alto. Salatele, irroratele con il vino, coprite e cuocete su fuoco basso per 7-8 minuti. Se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua calda. Spegnete e lasciate il tegame coperto ancora per alcuni minuti.2 Mescolate il pangrattato con la paprica e la caciotta grattugiata con una grattugia a fori grandi. Trasferite le cipolle in una pirofila rivestita con carta da forno, sempre con il lato del taglio rivolto verso l’alto.3 Cospargete le cipolle con il composto preparato, irroratele con un filo d’olio, trasferitele in forno a 190° e completate la cottura per circa 10 minuti, fino a quando risulteranno ben gratinate. Togliete la teglia dal forno, lasciate intiepidire e servite.Tagliuzzata con le forbici, dà il suo meglio di sè con patate e legumi in insalata, tartare e carpacci di carne e di pesce, frittate e canederli