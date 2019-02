Ciambellone al pistacchio con mousse alle mandorle e orzata

Ingredienti

100 g di zucchero a velo50 g di farina di pistacchio15 g di fecola60 g di farina di mandorle1 tuorlo25 g di pasta di pistacchio2 albumi40 g di zucchero50 g di olio extravergine di oliva (fruttato)

per la mousse alle mandorle :

150 g di meringa

150 g di latte di mandorle

50 g di orzata

200 g di panna montata

10 g di gelatina in fogli

per la meringa :

2 albumi pastorizzati

80 g di zucchero

per le mandorle caramellate:

50 mandorle intere con la pelle

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di acqua

vi servono inoltre: burro ,farina

Preparazione

1. Miscelate in una ciotola lo zucchero a velo, la farina di pistacchio, la farina di mandorle e la fecola; aggiungete la pasta di pistacchio e il tuorlo, e mescolate per bene. Montate gli albumi a neve ben ferma con lo zucchero e incorporateli delicatamente al composto. Unite infine l’olio. 2. Versate il composto in uno stampo per ciambellone (da 24 cm di diametro), imburrato e infarinato. Infornate a 170 °C e fate cuocere per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate, fate raffreddare e poi sformate. 3. Per la meringa: schiumate gli albumi, unite lo zucchero e montate fino a ottenere un composto ben sodo. Per la mousse: mescolate a mano la meringa e il latte di mandorle. Mettete la gelatina in ammollo in acqua fredda, strizzatela, unitela all’orzata calda e fate sciogliere per bene. Incorporate al composto la gelatina sciolta e infine la panna montata. Raccogliete la mousse in un sac à poche e fate rassodare in frigorifero per almeno 6 ore. 4. Per le mandorle: raccogliete lo zucchero e l’acqua in un pentolino. Mettete sul fuoco e fate sciogliere, quindi unite le mandorle e fate caramellare. Levate e fate raffreddare. Guarnite la superficie del ciambellone con la mousse e le mandorle caramellate, tagliate a fette e servite