Cialde croccanti di mais al salame e montasio stagionato

La farina di mais precotta consente di ottenere risultati più veloci ma altrettanto gustosi; dà polente di consistenza vellutata ed è particolarmente adatta per confezionare biscotti, torte e crespelle.

Ingredienti (per 4 persone)

per le cialde croccanti60 g di farina di mais gialla precotta;250 ml di acqua60 g di parmigiano grattugiato burro;sale

per accompagnare

salame; montasio stagionato

Preparazione 1

Portate a bollore in una casseruola l’acqua leggermente salata. Versate a pioggia la farina e, mescolando in continuazione con una frusta, fate cuocere per pochi minuti. Al termine il composto dovrà risultare liquido come una pastella. Spegnete e tenete da parte. 2. Intanto fate scaldare una padella antiaderente, imburratela leggermente e versate un mestolino di pastella, avendo cura di farla roteare per bene in modo da ottenere un disco sottile. Fate cuocere a fiamma dolce e, quando entrambi i lati diventeranno leggermente croccanti, levate e cospargete con il parmigiano grattugiato. Rimettete sul fuoco e proseguite la cottura, senza girarla, finché il formaggio non si sarà ben sciolto. 3. A questo punto bagnate un panno con un po’ di acqua fredda, mettetelo su un piano e premetevi sopra la padella calda, per facilitare il distacco della cialda dal fondo. Girate la cialda e proseguite la cottura anche dall’altro lato. Realizzate le altre cialde di mais fino a esaurimento della pastella. Farcite le cialde con fettine di salame e di montasio, e servite.