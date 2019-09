Chips di zucca; melanzane con peperone; carote e melone

Chips di zucca al rosmarino

Melanzane con peperone e menta

Carote e melone con citronnette al miele

Per 4 persone, calorie 105Tagliate 400 g di polpa di zucca a fettine di circa 3 mm di spessore e spennellatele di olio da entrambi i lati. Appoggiatele su una teglia rivestita di carta da forno e cospargetele di cimette di rosmarino. Accendete il grill e infornate la teglia posizionandola al centro del forno. Cuocete le fettine di zucca per pochi minuti finché risulteranno dorate. Giratele e fatele dorare anche dall’altro lato. Sfornate le chips di zucca, conditele con una presa di sale in fiocchi e servitele ben calde.Per 4 persone, calorie 80Lavate 2 melanzane, bucherellatele con una forchetta, posatele su una teglia rivestita di carta da forno e cuocetele a 180° per 30 minuti, girandole a metà cottura, finché risulteranno morbide. Lavate 1 piccolo peperone rosso, pulitelo e tagliatelo a dadini. Sfornate le melanzane, fatele intiepidire, sminuzzate grossolanamente la polpa e mescolatela con i dadini di peperone, 3-4 foglie di menta spezzettate, sale, pepe, un filo d’olio e il succo di 1 limone. Fate riposare per 1-2 ore e servite.Per 4 persone, calorie 110Private 1/2 melone, dei semi, sbucciatelo e tagliatelo a dadi. Pelate 2 carote, lavatele e tagliatele a julienne. Mescolate in una insalatiera il melone con le carote. In una ciotolina mescolate 1 cucchiaio di miele fluido con il succo di 1 limone, un filo d’olio, una macinata di pepe e poco sale e condite melone e carote. Spolverizzate con 1 cucchiaio di pepe rosa in grani e servite.