Chiffon cake al tè verde matcha e zenzero

Ingredienti

300 g di farina 00;6 uova;100 g di olio di semi di arachide;50 g di zucchero16 g di lievito per dolci in polvere200 g di acqua a temperatura ambiente2 cucchiai di tè verde matchazenzero in polvere

per la decorazione: zucchero a velo; zenzero candito

vi servono inoltre: burro; farina

Preparazione

1. Raccogliete i tuorli, l’acqua e l’olio in una ciotola e montate con le fruste elettriche fino a ottenere un composto schiumoso. Setacciate la farina con il lievito, il tè e lo zenzero; aggiungete lo zucchero e miscelate. Unite le polveri al composto di tuorli mescolando delicatamente dall’alto verso il basso. 2. Incorporate infine gli albumi montati a neve ben ferma. Versate il composto in uno stampo da chiffon cake (da 25 cm di diametro), ben imburrato e infarinato, e infornate a 160 °C per circa un’ora. 3. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il dolce, capovolgetelo per sformarlo e poi lasciatelo raffreddare. Spolverizzate con lo zucchero a velo, guarnite con lo zenzero candito e servite.

La Puglia da sempre è la patria dell’olio amaricante, grazie alle sue varietà come la Coratina e la Peranzana. Con questo dessert voglio stuzzicare la vostra fantasia scoprendo la cultivar Olivastra , un maestro d’olio che ha saputo coniugare ad Alberobello serietà ed eccellenza, a cominciare dalla veste della bottiglia davvero unica nel suo genere. Le note verdi del tè, unite alla speziatura dello zenzero, si plasmeranno in un unicum perfetto.