Cavolfiori con salsa allo yogurt piccante

Una preparazione di base tipica della cucina francese, quella delle patate dauphine, sposa il gusto morbido dei cavolfiori, per un goloso antipasto. Ideale da servire con un intingolo dalle note piccanti.





Ingredienti (per 4 persone)

per la salsa allo yogurt

Preparazione

250 ml di acqua 100 g di burro 175 g di farina;4 uova 100 g di patate già lessate e ancora calde100 g di cavolfiori già lessati e ancora caldiolio di semi di arachidesale125 g di yogurt magro1/2 limone6 g di peperoncino fresco4 g di anetosale1. Fate scaldare l’acqua in una casseruola con il burro e un pizzico di sale; quando il burro sarà fuso e l’acqua bollente, unite la farina tutta in una volta e mescolate energicamente fino a ottenere un impasto omogeneo e uniforme. Quando inizierà a staccarsi dalle pareti della casseruola, fate cuocere ancora per pochi minuti fino a quando non diventerà lucido in superficie. Quindi spegnete e lasciate intiepidire. 2. Trasferite il composto in una planetaria e incorporatevi le uova, mettendone uno alla volta, e lavorate l’impasto finché non risulterà elastico. Passate le patate ancora calde a uno schiacciapatate per ridurle in purea. Schiacciate i cavolfiori con una forchetta. Unite all’impasto le due puree, incorporandole in più fasi e con movimenti delicati dal basso verso l’alto. 3. Trasferite il composto ottenuto in un sac à poche e fatelo cadere a piccoli pezzetti nell’olio bollente. Quando le crocchette saranno ben dorate e gonfie, scolatele e fatele asciugare su carta assorbente da cucina. 4. Per la salsa allo yogurt: tritate finemente il peperoncino, precedentemente privato dei semi. In una ciotolina raccogliete lo yogurt; unite il succo di limone, il peperoncino e l’aneto tritato, e mescolate. Regolate di sale. Servite i cavolfiori delfina accompagnati con la salsa allo yogurt piccante.