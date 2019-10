Carpaccio di triglia, pasta con triglia e pesto

Carpaccio di triglia con carciofi e lime

Caccavella con triglia e pesto su salsa di pomodoro

360 g di triglie2-3 carciofi1 ciuffo di mentuccia romana1 limoneolio extravergine di oliva(preferibilmente delle colline pontine)sale1. Sciacquate accuratamente le triglie, eliminate la testa, evisceratele e rimuovete la lisca centrale, quindi mettete i filetti in freezer per 24 ore (per eliminare eventuali parassiti). Trascorso questo tempo, disponeteli su un tagliere, copriteli con pellicola trasparente e batteteli delicatamente per sfibrarne i tessuti.2. Lavate i carciofi e privateli delle foglie esterne più coriacee e dalla parte legnosa del gambo, quindi fateli a fettine sottili. Disponete i filetti di triglia nei piatti da portata e aggiungete le fettine di carciofo. Condite con un pizzico di sale e un filo di olio, aromatizzate con la mentuccia e la scorza di limone grattugiata, e servite.500 g di caccavelle200 g di filetti di triglia già puliti320 g di pomodori (varietà Roma)1 cipolla4 cucchiai di pesto al basilico1 ciuffo di basilicoolio extravergine di oliva(preferibilmente delle colline pontine)sale1. In un tegame fate scaldare un filo di olio, disponete i filetti di triglia, privati delle squame e ridotti a tocchetti, e fateli rosolare per una decina di minuti. Aggiungete il pesto e proseguite la cottura per un paio di minuti ancora.2. Sbollentate i pomodori in acqua salata, quindi scolateli, privateli della pellicina e tagliateli a tocchetti, eliminando i semi e l’acqua di vegetazione. In un altro tegame fate appassire la cipolla, tritata, con un filo di olio; aggiungete i pomodori, profumate con il basilico, salate e fate cuocere per mezz’ora.3. Lessate le caccavelle in acqua salata, scolatele e farcitele con i tocchetti di triglia. Disponete nelle minicocotte, velate con la salsa di pomodoro, guarnite con il basilico e servite.