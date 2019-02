Canederli di polenta con cuore morbido al formaggio

ingredienti per 4 persone

Per i canederli:panna 250 mllatte 250 mlmais per polenta 150 gpane bianco 150 g a dadiniuovo 1 intero + 4 tuorliolio di oliva 2 cucchiaiburro 30 gFormaggio Stelvio 100 g a quadrottiSale

Per il sauté di speck e funghi:

funghi 200 g

Speck Alto Adige

IGP 100 g a quadratini

burro 50 g

vino bianco 1 bicchiere

timo e prezzemolo tritati una manciata

Sale , cipolla , aglio

Difficoltà: facile

preparazione :20 min

cottura :40 min

In una pentola capiente, porta il latte e la panna a ebollizione. Versa la farina per polenta e cuocila mescolando finché diventa densa-cremosa. Lascia raffreddare. Intanto fai dorare i dadini di pane nell’olio e burro. Unisci alla polenta i tuorli e l’uovo intero, i dadini di pane e un pizzico di sale. Fai raffreddare. Da questo impasto forma con le mani piccoli canederli, metti al centro di ognuno un quadratino di Formaggio Stelvio DOP e poi cuocili in acqua bollente salata per 10 minuti circa. Taglia i funghi e lo Speck Alto Adige IGP a quadratini, saltali velocemente nel burro, sfuma con il vino e alla fine aggiungi il trito di timo e prezzemolo. Servi con i canederli di polenta.

Per questa ricetta ricordati di tirare fuori il Formaggio Stelvio DOP dal frigo un’ora prima in modo che sprigioni al meglio il suo aroma intenso ed erbaceo!

variante: invece dei funghi puoi usare la verza, tagliata a striscioline sottili insieme allo speck.