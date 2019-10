Bufala in carrozza con gazpacho di panzanella

FacilePreparazione: 40 minuti + riposoCottura: 20 minutiCalorie: 940Ingredienti per 4 persone300 g di mozzarelle di bufala8 fette di pancarré, 3 uova4 filetti d’acciuga sott’olio4 pomodori secchi sott’olio40 g di farina di riso, 100 g di misticanza200 g di pangrattato, 50 g di grissini all’olio1 l d’olio di semi di arachidi per friggerePer il gazpacho100 g di pane d’Altamura20 g di cipolla rossa di Tropea50 g di cetriolo, origano, 20 g di sedano100 g di pomodoro cuore di bue maturo100 g di polpa d’anguria senza semi60 g di polpa di melone giallo8 foglie di basilico, 1 dl d’aceto biancoolio extravergine d’olivasale, pepe1 Tagliate la mozzarella a fette e mettetele su un vassoio a strati inframmezzandole con carta da cucina. Lasciatele asciugare per 30 minuti. Sgocciolate bene anche i filetti d’acciuga e i pomodori secchi dall’olio di conservazione.2 Preparate il gazpacho: riducete il pane a cubetti, conditeli con un filo d’olio, sale, pepe e un pizzico di origano; mescolate, trasferite il pane su una placca foderata con carta da forno e tostatelo per 2 minuti in forno a 200°. Pelate la cipolla, tagliatela a julienne e fatela marinare con metà aceto per 10 minuti. Sbucciate il cetriolo, privatelo dei semi, tagliatelo a pezzetti e raccoglieteli in una ciotola con il sedano pulito a pezzetti, il pomodoro lavato a spicchi, l’anguria e il melone a cubetti e il basilico a julienne. Condite con olio, sale e pepe.3 Mescolate 1/2 litro d’acqua fredda in una ciotola con l’aceto rimasto e 15 g di sale, tuffatevi i cubetti di pane e lasciateli rinvenire per 10- 15 secondi; strizzateli e aggiungeteli agli altri ingredienti con la cipolla scolata. Mescolate, coprite con la pellicola e fate riposare in frigo per 1 ora. Frullate fino a ottenere un gazpacho omogeneo, denso e cremoso, regolate di gusto con olio, sale, pepe e aceto; filtratelo, mettetelo in 4 ciotoline e tenetelo in frigorifero.4 Preparate una pastella con le uova e la farina di riso. Sbriciolate i grissini e uniteli al pangrattato. Mettete 4 fette di pancarré su un tagliere, farcitele con le fette di mozzarella, i pomodori secchi a listarelle e i filetti d’acciuga a pezzetti, coprire con le altre 4 fette di pancarré, schiacciate bene e fate riposare in frigorifero per 10 minuti. Intingete i bordi esterni dei sandwich nella pastella e poi passateli nel pangrattato, stringendo bene con le mani per far attaccare i 2 strati di pane. Passate i sandwich nella pastella e poi di nuovo nel pangrattato e fate riposare in frigorifero ancora per 10 minuti.5 Friggete le mozzarelle in carrozza in una padella con l’olio di semi d’arachidi caldo (170°), facendole dorare su tutti i lati; scolatele e lasciatele sgocciolare su carta per fritti. Prima di servire, passatele per 2 minuti in forno a 200° e asciugatele con carta da cucina. Tagliatele a spicchi, sistemateli sui piatti con la misticanza e accompagnate con il gazpacho guarnito, se vi piace, con cubetti di pane, melone e anguria.