Budino al cacao

bassaquaranta minuti + il tempo di riposo- 2,5 dl di latte- 4 tuorli- 60 g di cacao- 2,5 dl di panna da montare- 12 g di gelatina in fogliFar ammorbidire per 5 minuti la gelatina in una ciotola con acqua fredda. In un contenitore mescolare il cacao e il latte e riscaldare il tutto.In un contenitore sbattere i tuorli d’uovo e aggiungere lo zucchero, mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungere al composto il latte e cacao.In una pentola aggiungere il composto ottenuto e portare a ebollizione, mescolare il tutto e togliere la pentola dal fuoco, aggiungere la gelatina e mescolare il tutto per sciogliere la gelatina.In un contenitore versare il composto e lasciarlo raffreddare. Aggiungere al composto la panna montata. Distribuire l’impasto in uno stampo, coprire lo stampo con della pellicola e far rassodare il tutto in frigo per circa due ore.Montare la panna per la decorazione prima di servire il budino. Capovolgere il budino su un piatto. Decorare il budino con la panna aiutandosi con una tasca da pasticceria.