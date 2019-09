Bis di focacce: fichi e salame, uva e bacon

Ingredienti per 4 persone

FacilissimaPreparazione 25 min.Cottura 36 min.Calorie 6002 rotoli di pasta per focaccia6 fichi sodi100 g di pasta di salame1 mazzetto di cipollotti rossi60 g di olive denocciolate1 grappolo di uva bianca80 g di bacon in una fetta1 mazzetto di timo60 g di noci sgusciateolio extravergine d’olivasale, pepe1 Lavate i fichi e tagliateli a rondelle. Pulite i cipollotti e affettateli. Srotolate una base per focaccia e cospargetela con le olive e i cipollotti. Copritela con un foglio di pellicola, passatevi sopra il matterello per far aderire gli ingredienti all’impasto e trasferitela in una teglia foderata con carta forno. Eliminate la pellicola, unite i fichi e la pasta di salame sbriciolata. Salate, pepate, condite con un filo di olio e cuocete in forno a 220° per 18 minuti.2 Intanto, lavate l’uva. Srotolate la seconda base per focaccia e mettetela in una teglia con la sua carta. Cospargetela con gli acini di uva tagliando a metà i più grossi e facendoli affondare leggermente all’impasto. Salate e pepate. Tagliate a listarelle il bacon, mescolatelo con le noci spezzettate e una manciata di timo e distribuite il tutto sulla focaccia. Pepate nuovamente, condite con un filo di olio e cuocete in forno a 220° per 18 minuti.