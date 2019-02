Bigoli con l’arna

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

400 g di bigoli1/2 anatra già pulita100 g di grana grattugiato2 cipolle;1 costa di sedano1 carota;1 spicchio di aglio30 g di burro1 rametto di salviavino biancoolio extravergine di olivasale e pepe1. Pulite 1 cipolla, il sedano e la carota, e tagliateli grossolanamente. Raccoglieteli in una pentola capiente, sistemate all’interno l’anatra e coprite con l’acqua. Mettete sul fuoco, incoperchiate e fate cuocere per circa 2 ore. Trascorso il tempo di cottura, prelevate l’anatra, scolatela per bene e fatela raffreddare. Filtrate il brodo di cottura.2. Una volta fredda, spolpate l’anatra e tritatela grossolanamente. Fate rosolare la cipolla restante, tritata, e lo spicchio di aglio intero in una padella con il burro e un filo di olio. Unite il trito di carne, regolate di sale e di pepe, profumate con la salvia e lasciate insaporire per qualche minuto.3. Bagnate con un goccio di vino e lasciate sfumare, quindi aggiungete un po’ di brodo di cottura dell’anatra e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti. Lessate i bigoli nel brodo di anatra filtrato, quindi scolateli al dente e conditeli con il sugo ottenuto. Distribuiteli nei piatti da portata, cospargete con il grana e servite.