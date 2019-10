Bignè rustici di tonno

12 bignè giganti già pronti

100 g di tonno sott'olio

1 cipolla piccola

6 olive farcite

Una manciata di prezzemolo

Un cucchiaio di latte

100 g di ricotta fresca di mucca

Un tuorlo

Un bicchiere d'olio di semi di girasole o mais

Un cucchiaio d'aceto di mele

Sale



Tritatutto elettrico

Mezzaluna

Siringa per dolci/sacco a poche



Dosi per 4 personeUtensili:Tempo di preparazione: 30-40 minutiProcedimentoPreparare una maionese con il tuorlo d’uovo e l'olio versato a filo, insaporire poi con l'aceto e il sale.In una ciotola ammorbidire la ricotta con il latte mescolandola con cura. Tritare prezzemolo e cipolla, con la mezzaluna, mettere nel tritatutto con il tonno sgocciolato, aggiungere poi, poco alla volta i due terzi della maionese preparata. Tagliare i bignè in senso orizzontale con un coltello ben affilato, facendo attenzione a non romperli, appoggiarli sul piano di lavoro tenendo ciascuna metà vicina al resto del bignè. Distribuire nelle 12 metà inferiori un cucchiaio di ripieno e poi coprirle con la calotta superiore. I bignè farciti vanno sistemati su un piatto da portata. Utilizzando la siringa o un piccolo sacco a poche, spruzzare un ciuffetto di maionese su ciascun bignè e mezza oliva farcita. Tenere tutto in frigorifero fino al momento dell'antipasto.