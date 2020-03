Polpettine al sedano

Preparazione: trenta minuti circaDifficoltà: minima-500 g di polpa di manzo macinato-30 g di burro-3 cucchiai di olio d'oliva extravergine-due limoni-due uova-4 cucchiai di formaggio grana grattugiato-pangrattato-10 foglie di sedano-un rametto di rosmarino-sale e pepePassaggio 1:Pelare il limone e asportare la parte gialla della buccia, tritarla il più finemente possibile, tritare la metà delle foglie di sedano e rosmarinoPassaggio 2:Impastare la carne con le uova, il grana, il trito di limone ed erbe, il sale e il pepe e dall'impasto ricavare delle palline da appiattire con le mani, passare le palline nel pangrattato .Passaggio 3:In una padella scaldare l'olio e il burro e friggere le rondelle di carne fino a quando non risulteranno uniformemente dorate da entrambi le parti .Passaggio 4:Appoggiarle su carta da cucina assorbente per eliminare l'olio in eccesso .Passaggio 5:Disporle su un piatto da portata e decorarlo con buccia di limone e foglie di sedano spezzettate .