Baccalà con carciofi e funghi, zuppa e patate

Teglia di baccalà al forno con carciofi e funghi porcini

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

600 g di baccalà già dissalato e ammollato ,4 carciofi ,200 g di porcini, 4-5 pomodorini ciliegino, 1 bicchiere di vino bianco ,1 limone ,1 spicchio di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 rametto di timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe1. Lavate il baccalà, tamponatelo con carta assorbente da cucina e tagliatelo a pezzi. Pulite i carciofi e tagliate ciascuno in 3 nel senso della lunghezza. Raccoglieteli man mano in una ciotola con acqua e succo di limone per non farli annerire. Pulite i porcini con un canovaccio inumidito e tagliateli a fettine. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. 2. In una teglia da forno adagiate i pezzi di baccalà, i carciofi e i porcini. Ricoprite con i pomodorini. Preparate un’emulsione con l’olio e il vino bianco. Aggiungete un pizzico di sale, una macinata di pepe e le erbe aromatiche e lo spicchio di aglio, tritati finemente. 3. Versate l’emulsione nella teglia e infornate a 170 °C per circa 40 minuti (coprite la teglia con la carta alluminio se la superficie dovesse scurirsi troppo). Sfornate e servite subito.





Zuppa di baccalà e patate

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

600 g di baccalà già dissalato e ammollato, 800 g di patate, 1 cipolla bianca ,4 cucchiai di passata di pomodoro ,1 peperoncino ,1 ciuffo di prezzemolo ,olio extravergine di oliva ,sale1. Lavate il baccalà e spellatelo, quindi tamponatelo con carta assorbente da cucina e riducetelo in pezzi. Pelate le patate, lavatele e tagliatele a spicchi piuttosto spessi. 2. Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in un tegame con un filo di olio di oliva. Aggiungete la passata di pomodoro e fate insaporire per 5 minuti. Unite le patate, il peperoncino tagliuzzato e un pizzico di sale, e fate rosolare per qualche minuto. Versate l’acqua, fino quasi a ricoprirle, incoperchiate e fate cuocere per circa 15 minuti. 3. Unite i pezzi di baccalà e una manciata di prezzemolo tritato, aggiungete altra acqua se necessario, e proseguite la cottura per altri 7-8 minuti (in questa fase evitate di mescolare affinché i pezzi di baccalà non si sfaldino; piuttosto afferrate la pentola per i manici e rigiratela). Distribuite nei piatti da portata e servite