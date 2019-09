Ali di pollo fritte al tabasco o con aglio

Fritte al tabasco

Con aglio, limoni e peperoncini

Mescolate in un’ampia ciotola 100 g di yogurt magro con 100 g di latte scremato e poche gocce di succo di limone. Lasciate riposare il composto per 10 minuti e poi insaporitelo con una spruzzata di tabasco. Lavate 800 g di ali di pollo, asciugatele, mettetele nella ciotola con il composto allo yogurt in modo che ne siano ben ricoperte e fatele marinare per almeno 2 ore. Sgocciolatele, tamponatele con carta da cucina, salatele e pepatele. Passatele nella farina e scuotetele leggermente per eliminare l’eccedenza. Friggetele per 5 minuti circa in abbondante olio bollente, girandole spesso, finché saranno ben dorate e croccanti. Scolatele su carta da cucina e servitele subito.Lavate 1 kg di ali di pollo e asciugatele. Private dei semi 4 peperoncini dolci e 2 peperoncini piccanti e tritateli grossolanamente con 4 spicchietti di aglio e la scorza di 3 limoni non trattati. Unite una manciata di foglie di maggiorana, 2 cucchiai di succo di limone, sale e pepe. Disponete le ali in una teglia, unite il battuto di peperoncini e mescolate con le mani. Fate riposare per 30 minuti a temperatura ambiente e cuocete in forno caldo a 200° per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Al momento di servire, spolverizzate con ancora un po’ di maggiorana e scorza di limone