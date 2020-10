Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro: diritti e doveri!

Sicurezza e lavoro

Prevenire gli infortuni sul lavoro

Gli obblighi del datore di lavoro

I doveri a carico dei lavoratori

Nella Costituzione Italiana si afferma che la salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, e che la libertà, la sicurezza e la dignità della persona non possono essere danneggiate dall’attività economica e privata, cioè si stabilisce un principio che riguarda la sicurezza e il suo rispetto nell’ambito lavorativo con tutti le norme e i comportamenti che si devono attenere.Questo vale anche per la cucina, dove le fonti di rischio per la salute sono numerose come il gas, l’elettricità, le sorgenti di calore, i coltelli e dove i comportamenti scorretti da parte del personale possono provocare incidenti.Per prevenire gli infortuni sul lavoro è stato stipulato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, emanato con il D. Lgs. n. 81 del 2008, e il successivo D. Lgs. n. 106 del 2009 che ne amplia e migliora le disposizioni. Entrambi i decreti sanciscono doveri e responsabilità di tutti i lavoratori.Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e ridurre i rischi di infortunio, il datore di lavoro deve adempiere a una serie di obblighi, cioè:- in ogni azienda deve essere organizzato un servizio di prevenzione e protezione con la nomina di un responsabile;- il sistema di prevenzione degli incidenti deve essere comunicato a tutti i dipendenti;- è necessario prevedere un piano di evacuazione per le emergenze;- al fine di proteggere i lavoratori dai rischi legati alle attività che svolgono in azienda, occorre fornire loro i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) cioè mascherine facciali, calzature antiscivolo e elmetti;- è indispensabile esporre nel luogo di lavoro segnali che indichino pericoli, divieti, obblighi, vie di fuga e attrezzature antincendio;- i lavoratori devono essere informati sui rischi legati ai compiti svolti;- il personale deve essere istruito riguardo le procedure e i comportamenti relativi alla sicurezza, attraverso un corso di formazione;- i luoghi e le attrezzature devono essere sempre esaminati e deve essere redatto un Documento sulla Sicurezza che riporti gli interventi previsti;- occorre garantire che i locali di lavoro siano a norma e che le attrezzature siano fornite di dispositivi di sicurezza necessari;- il datore di lavoro deve verificare che il personale rispetti le norme di sicurezza;- l’azienda deve incaricare un medico competente che organizzi una sorveglianza sanitaria, attraverso accertamenti preventivi e accertamenti periodici;- a seconda delle dimensioni, l’azienda deve allestire una camera di medicazione o avere una cassetta con l’occorrente di primo soccorso.I lavoratori hanno una serie di doveri da adempiere, cioè:- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della salute personale;- gli utensili, i macchinari e le attrezzature devono essere utilizzati in modo corretto e devono sempre essere usati i dispositivi di protezione individuale;- è necessario sottoporsi a controlli medici e sanitari;- bisogna evitare manovre improprie, rischiose o che possano compromettere la sicurezza dell’ambiente di lavoro o causare infortuni a se stessi o agli altri;- i guasti e i malfunzionamenti di macchinari o impianti devono essere segnali al responsabile;- è necessario evitare di agire con fretta e superficialità, di prendere servizio senza aver riposato adeguatamente e di assumere bevande alcoliche in orario di lavoro.