Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni degli ingredienti, dei piatti e delle aziende enogastronomiche

Gli aspetti della qualità

I prodotti tipici, tradizionali e locali di qualità

Le certificazioni ufficiali

DOP (Denominazione di Origine Protetta)

IGP (Indicazione Geografica Protetta)

La qualità è l’insieme delle caratteristiche che determinano la capacità di un prodotto o di un servizio di rispondere ai bisogni del consumatore.La qualità per un’azienda enogastronomica è valutabile attraverso la qualità percepita e la qualità oggettiva. La qualità percepita è legata alle caratteristiche del prodotto ma è valutabile attraverso la percezione degli organi di senso o l’emotività del soggetto, è influenzabile da fattori psicologici, sociali e culturali. La qualità oggettiva è associata a un prodotto o a un servizio, è ben definita, misurabile e verificabile, rispetto a determinati parametri standard stabili da norme di legge. I sistemi di controllo e tutela si occupano di controllare i prodotti alimentari in tutte le fasi di lavorazione. Questi sistemi di controllo e tutela si dividono in:- ufficiali e obbligatori, come il pacchetto igiene.- ufficiali, ma non obbligatori, come DOP, IGP, STG, prodotti biologici e PAT.- non ufficiali, come Slow Food, Denominazione Comunale di origine.Il prodotto tipico è un prodotto che ha delle caratteristiche organolettiche uniche e inimitabili e un forte legame con il territorio. Il prodotto tradizionale è un prodotto ottenuto con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo e realizzato in un’area geografica specifica, ma che non ha nessun legame fisico con la zona. Il prodotto locale è un alimento che ha origine in una precisa area geografica, ma che non presenta nessun tipo di legame con il territorio di produzione e con le sue tradizioni.Le certificazioni di qualità hanno lo scopo di valorizzare i prodotti alimentari e tutelare la loro tipicità, in modo da fornire una garanzia al consumatore e di difenderlo da eventuali frodi. Le certificazioni ufficiali si dividono in:- marchi comunitari, cioè DOP, IGP, STG, prodotti biologici;- marchi nazionali, come PAT e solo per i vini DOCG, DOC, IGT.Si ottiene il marchio DOP quando un prodotto possiede particolari caratteristiche di qualità che lo distinguono da altri simili. Un prodotto assume il marchio DOP se: - è originario dell’area geografica che lo contraddistingue;- è prodotto, trasformato ed elaborato nell’area geografica di origine;- deve la sua qualità o le sue caratteristiche all’ambiente geografico.Il marchio DOP è quello che offre la garanzia più elevata al consumatore sul livello di qualità del prodotto acquistato. Alcuni esempi di prodotti DOP sono: la Mozzarella di Bufala Campana, il Pecorino Romano, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.Il marchio IGP è attribuito ai prodotti originari di una specifica area geografica, che li caratterizza per l’origine o per lo svolgimento di una parte significativa del processo di produzione. Un prodotto assume il marchio IGT se:- è originario di un’area;- ha una determinata qualità che può essere attribuita all’origine geografica;- sia prodotto e/o trasformato e/o elaborato nell’area geografica di origine.Per ottenere il marchio IGP è sufficiente che soltanto uno degli stadi di produzione sia legato alla zona, mentre per il marchio DOP è necessario che tutti gli stadi di produzione siano legati alla zona. Alcuni esempi di prodotti IGP sono: la porchetta di Ariccia, l’aceto balsamico di Modena e la bresaola della Valtellina.: la specificità di un prodotto STG può riguardare la composizione o il metodo di produzione che derivano dalla tradizione di una particolare area geografica di riferimento. Il marchio STG non è legato alla zona geografica in cui viene prodotto un alimento, ma viene attribuito ad alimenti realizzati ovunque nel territorio dell’UE ma lavorati secondo i metodi tradizionali, purché tali metodi siano seguiti nel loro luogo di origine da almeno 25 anni. Gli unici prodotti italiani ad aver ottenuto il marchio STG sono la pizza napoletana e la mozzarella.: I prodotti biologici devono avere sull’etichetta un logo caratteristico da riportare insieme alla dicitura prodotto biologico, Bio o Eco. Questo marchio è attribuito alle produzioni alimentari ottenute da pratiche di agricoltura biologica che coprono numerosi settori merceologici, tra cui verdure, frutta, carni e latte provenienti da allevamenti biologici.: Il marchio PAT è un riconoscimento nazionale, quindi solo italiano. I PAT sono prodotti con un forte legame territoriale, realizzati in genere da piccole e medie aziende e commercializzati nel territorio di origine e di produzione. I PAT sono prodotti di nicchia, cioè produzioni limitate dal punto di vista quantitativo e riconducibili a territori molto circoscritti. Alcuni esempi di prodotti PAT sono: il pesto alla genovese, arrosticini e guanciale amatriciano.