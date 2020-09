Micotossine (3)

Micotossine

Le micotossine sono sostanze tossiche prodotte da alcune tipologie di muffe.Le muffe in grado di produrre queste tossine vengono definite Muffe Tossinogene.Esse si distinguono in tre diverse tipologie;1.Muffe da campo: si sviluppano nel campo dove vengono coltivati i prodotti vegetali e invadono quest'ultimi prima della raccolta; si sviluppano principalmente in quei terreni dove non avviene il corretto controllo dell'irrigazione e si ritrovano perennemente umidi.2.Muffe da magazzino/stoccaggio: si sviluppano durante la fase di stoccaggio quando è presente un tasso di umidità compreso tra il 15 e il 18%.3.Muffe da degradazione: si sviluppano e moltiplicano quando i prodotti agroalimentari sono conservati in condizioni inadeguate.Le micotossine possono entrare nella filiera alimentare anche attraverso le colture contaminate destinate a divenire mangimi.Esistono dei fattori che favoriscono la produzione di tossine.Essi sono:-Fattori Ambientali: ad esempio: temperatura compresa tra i 25°c e i 28°c, un tasso di umidità del 70%, una buona areazione e un ph compreso tra il 4 e l'8.-Pratiche colturali: ad esempio un'aratura inadeguata o uno stoccaggio lento.-Conservazione: ad esempio derrate bagnate o una scarsa igiene.Le micotossine sono sostanze stabili e non possono essere distrutte con la cottura dei prodotti agroalimentari; hanno un'attività cancerogena e mutagena.L'unico intervento che può essere applicato durante le fasi di produzione della filiera agroalimentare per prevenire lo sviluppo fungino è l'applicazione delle corrette pratiche in tutto il processo produttivo fino ad arrivare al momento del trasporto.Le muffe tossinogene producono diversi tipi di micotossine, le più ricorrenti nella filiera agroalimentare sono:-Aflatossine: sono presenti principalmente nei cereali, la forma base di questa micotossina è la forma Aflatossina B1 che presenta un'attività cancerogena ed epatotossica; se ingerita dagli animali viene trasformata nella versione Aflatossina M1, meno dannosa della precedente.-Ocratossine: presenti nei cereali, hanno un'azione epatotossica.-Zearalenone: presente principalmente nei mangimi per animali, se ingerita da essi comporta un'interferenza con l'attività degli ormoni estrogeni, negli esemplari femmina provoca delle pseudo-gravidanze. Ha anch'esso un'attività cancerogena.-Fumonisine: presenti nel mais, nella birra e nel cacao hanno un'attività cancerogena ed epatotossica.(Epatotossica: azione dannosa al fegato).