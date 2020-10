Metodi di conservazione degli alimenti

Surgelazione!

Congelazione

Pastorizzazione

Sterilizzazione!

La surgelazione è un procedimento che avviene a livello industriale, perché comporta un raggiungimento di temperature tale per cui sono necessari macchinari appositi. Un prodotto surgelato non deve mai superare i -18°C. La surgelazione viene regolata da una legge poiché riguarda prodotti industriali. Durante la surgelazione i prodotti vengono portati a temperature molto basse, fino a -80°C, in tempi molto rapidi, per questo motivo si formano piccolissimi cristalli di ghiaccio, questa fa sì che una volta scongelato il prodotto surgelato sia quasi simile al prodotto fresco.La congelazione è un procedimento casalingo, che può essere effettuato nel congelatore di qualsiasi cucina. La congelazione non è regolata da nessuna normativa proprio perché si può congelare in casa. Durante la congelazione i prodotti raggiungono temperature sotto lo 0 in tempi medio/lunghi, questo fa sì che si formano cristalli di ghiaccio più grandi, che comportano la rottura delle strutture cellulari, quando si scongela il prodotto congelato perderà acqua e sostanze nutritive, facendolo apparire meno compatto.Questo metodo fu ideato da Louis Pasteur alla fine del 1800. La pastorizzazione si distingue in:- pastorizzazione bassa, che avviene a temperatura di 60-65°C per 20-25 minuti;- pastorizzazione alta, che avviene a temperatura di 70-85°C per 2-5 minuti.Con la pastorizzazione si ha la distruzione dei germi patogeni e la riduzione della carica microbica, tuttavia non si distruggono le spore. La pastorizzazione modifica in minima parte le caratteristiche organolettiche e chimiche dell’alimento, perciò viene applicata per conservare il latte, la birra, il burro e i succhi di frutta.La sterilizzazione è un trattamento che si effettua sempre sopra i 100°C, distrugge tutti i microrganismi e le spore presenti nell’alimento. La sterilizzazione è un metodo svantaggioso perché altera le caratteristiche organolettiche e chimiche dell’alimento. Il trattamento UHT viene utilizzato spesso per il latte, consiste nel portare un liquido a una temperatura di 50-80°C per poi portarlo a 140-150°C per pochi secondi. Successivamente viene raffreddato e confezionato in contenitori di tetrapak. Il prodotto sterilizzato può conservarsi fino a 3 mesi.