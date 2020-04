Alimentazione equilibrata, piatto my plate , fabbisogno energetico

Alimentazione equilibrata

Il piatto "My plate"

Fabbisogno energetico

L'alimentazione equilibrata si realizza attraverso il conseguimento di obiettivi che assicurano il mantenimento dello Stato di salute dell'individuo.Il termine dieta, spesso associato solo ai regimi dimagranti, è in realtà sinonimo di alimentazione corretta ed equilibrata, quella che una persona sana dovrebbe consumare ogni giorno.Una dieta equilibrata deve soddisfare i criteri di completezza, appetibilità, digeribilità.Dieta equilibrata : 10/15% protidi, 20/35% lipidi, 24/60% glucidiDieta corretta deve rispettare il numero di calorie in base a: età,clima,sesso,peso e attività fisica.Il nostro organisoìmo può esere paragonati ad una macchina chimica che utilizza l'energia chimica degli alimenti per le sue attività vitali.Il 2 giugno 2011 l'USDA propone uns nuovs incona per mangiare bene. Si tratta di My Plate, un messaggio visivo che rappresenta una muova rappresentazione de.ìl mangiare bene, facile da capire aiutando i consumaori a costruire un piatto sano. Il messaggio è semplice, basta fare sì che più tre quarti di quello che mettiamo nel piatto sia di origine vegetale, con prevalenza di verdure e frutta seguita da cereali.I Laf sono dei valori che costituiscono i livelli di attivià fisica che vengono moltiplicati per il metabolismo basale per ottenere il fabbisogno energetico dell'individuo,FE=(MB*LAF)L'attività fisica si suddivide in: leggera,moderata,pesante.