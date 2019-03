Come organizzare un viaggio di maturità indimenticabile

La Maturità 2019 è ormai vicina e il livello di ansia dei maturandi inizia ormai a salire. Sebbene, però, non bisogna distogliere l’attenzione dallo studio e dalla preparazione dell’esame, è anche giusto iniziare a programmare un viaggio di maturità indimenticabile, che ogni maturando ricorderà per sempre. Terminati gli esami, infatti, è davvero un obbligo partire con i compagni di classe. Non vorrai mica essere un'eccezione?! In questa guida noi di Skuola.net ti spiegheremo come organizzare un viaggio di maturità da sogno in 5 semplici passaggi... e se quando arriverai alla fine di questo articolo sarai ancora indeciso su come fare, ti offriamo la soluzione perfetta: le migliori mete dell'estate con i Viaggi Maturità 2019 di Skuola.net!

Decidi il budget

Occhio al periodo

Scegli la destinazione

Prenota prima che sia tardi

Divertiti, ma senza esagerare

Parti con i viaggi di Maturità 2019 Skuola.net!

Prima di fare prenotazioni e di scegliere la località dovrai metterti d'accordo con i tuoi amici e compagni di classe sulla disposizione e solo dopo cercare la meta. Tiene ben presente che il tuo budget dovrà comprendere non solo i soldi per il viaggio ma anche quelli che dovrai spendere per mangiare e goderti al meglio la tua vacanza. Occhio quindi a non puntare su mete troppo 'IN', e cerca di focalizzarti su quelle low cost!

Con i tuoi amici dovrai anche pensare al periodo in cui partire per il viaggio post maturità. Cerca di evitare il mese di agosto e ancor di più la settimana di Ferragosto poiché, essendo periodi di alta stagione, le località saranno affollatissime e i prezzi lieviteranno non poco.

La scelta della destinazione è molto importante in quanto da essa dipenderà parte del divertimento. Ci sono molte località marittime in tutta Europa che offrono bellissime esperienze a basso costo. Quello che conta, è che siano zone piene di giovani come te! In Grecia ci sono isole bellissime e piene di vita come Corfù o Zante. Anche la Croazia si sta facendo largo tra le mete più visitate dagli studenti. Se vuoi restare in Italia la metà più consigliata è sicuramente Gallipoli ma anche le coste salentine e della Riviera romagnola non sono da escludere.

Dopo aver deciso il budget, il periodo e la località, non ti resta che prenotare. Questo sarà uno dei punti più rapidi in quanto esistono ormai migliaia di siti che mettono a confronto i vari prezzi per scegliere quello che più si adatta alle tue esigenze. Solo una raccomandazione: cerca di evitare siti poco affidabili.

Il divertimento è fondamentale sopratutto durate il viaggio di maturità, occhio però a non esagerare. Cerca sempre di avere un occhio di riguardo per te stesso e per i tuoi amici. Ci si può divertire anche senza strafare, ricordatelo!

Riccardo Caracci