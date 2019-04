Viaggio maturità 2019 low cost: le più belle mete divertenti ed economiche

“Mare mare mare…ma che voglia di arrivare”! Canzone un po’ datata, è vero. Ma quanti di voi, dopo un anno di studio, non hanno un ritornello come questo che gli ronza per la testa? Ebbene, scuola finita e maturità alle spalle, migliaia di ragazzi metteranno in valigia costumi, shorts ed infradito, e sfrecceranno verso mete paradisiache, affollate e strabordanti di divertimento.

Il tutto, naturalmente, con un occhio al portafoglio, che in tempi come questi non guasta mai, specie se questa strameritata vacanza sarà frutto dei risparmi ricavati da mesi e mesi di paghette.

Un viaggio low cost a portata di studente, allora, è proprio quello che ci vuole per partire in grande stile senza spendere una fortuna, non rinunciando, allo stesso tempo, alla movida dei luoghi più belli d’Europa.



Viaggio Maturità 2019 low cost: mete economiche in Italia

La, ospita alcune delle località più convenienti e affascinanti che un turista possa desiderare. Manca davvero poco alla partenza: scopritele e lasciatevi incantare!La, con le loro spiagge assolate, il mare cristallino e le discoteche, sono sicuramente due mete su cui puntare.Con l’offerta giusta è possibile spendere davvero poco ed usufruire di uncon tanto di party esclusivi, escursioni e pass per i locali. Le perle di queste mete d'eccellenza delle vacanze per i giovani in Italia, sicuramente. I costi? Per 10 giorni di vacanza si possono aggirare intorno ai 300 euro con Skuola.net, tragitto incluso!

Viaggio Maturità 2019 low cost: mete economiche in Grecia

Case bianche e tetti azzurri che si affacciano su acque cristalline, una natura selvaggia e incontaminata che si unisce armonicamente alla movida estiva. Signore e signori, ecco a voi la, quella culla della cultura di cui avrete tanto sentito parlare a scuola. Meta che attira ogni anno giovani da tutta Europa con il vantaggio di essere super-economica!Perché non andare a vederla di persona? Sicuramente posti come, patria di feste e discoteche, ma anche di spiagge bellissime, non vi faranno rimpiangere la scelta, anzi. I prezzi, se parti con noi, non superano i 400 euro per 10 giorni!

Viaggio Maturità 2019 low cost: mete economiche in Croazia

Che dire della vicina, frizzante e movimentata? Non veniteci a raccontare che posti come- ma anche una bellissima isola dalle acque cristalline e dalle spiagge piene di movida, fornitissime di servizi e bar, paradiso per gli sport acquatici - non vi fanno una certa gola.Che cerchiate mari in cui specchiarvi o locali dove ballare fino all’alba, di sicuro non sbaglierete!avrete l'occasione di passare la vacanza perfetta, fatta di divertimento tra i locali famosi di Zrcé Beach e di bellissimi paesaggi ed escursioni (a due passi avete la bellissima Zara, o l'incanto dei laghi di Plitvice), a prezzi ridottissimi. Bastano circa 300 euro!

Viaggio Maturità 2019 low cost: mete economiche in Spagna

Calda e accogliente, piena di sole e di vita notturna: non si dorme proprio mai nelle mete turistiche più in voga della. Ma come fare a godersi questo meraviglioso paese senza spendere un patrimonio?: un posto mitico, capitale del turismo britannico e internazionale. Un must per chiunque voglia assaporare la bellezza dell’estate spagnola shakerata a club strepitosi, pronti a rivaleggiare con quelli della cugina più piccola, Ibiza. Con Skuola.net, si parte da circa 300 euro per un all inclusive.

Bianca Zito