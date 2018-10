Mete viaggio maturità 2019: migliori destinazioni

Nonostante l' esame sia ancora lontano, tanti ragazzi si portano avanti con il lavoro... e non intendiamo solo lo studio. In tanti già pensano alle possibili mete per il viaggio post esame di maturità! Sì, perché dopo aver affrontato un ostacolo di questo tipo, nulla può aiutarti come un bel viaggio assieme ai tuoi compagni di classe! Se stai cercando la meta adatta per la tua estate post esami, noi di Skuola.net ve ne suggeriamo alcune molto adatte per trascorrere quella che sarà certamente una vacanza indimenticabile!

5. Tenerife

4. Gallipoli

3. Mykonos

2. Corfù

1. Zante

Tenerife è la più grande delle 7 isole. Conosciuta per il clima mite e temperato, si distingue anche per altre caratteristiche: ad esempio per le numerose. Non mancano ovviamenteMeta italiana per eccellenza, è diventata negli anni molto. Il motivo? Oltre alle spiagge, ad attirare migliaia di giovani ogni estate sono il rgan numero di locali e attività notturne. Lasi estende lungo le coste, dove la notte ogni lido si trasforma in una, intrattenendo i giovani fino al mattino.Chiamatao Isola dei venti, fa parte dell’arcipelago delle. E' l'isola greca per eccellenza, con le sue case bianche, le finestre colorate, i balconi fioriti e l'acqua talmente blu da sembrare colorata con gli acquerelli. Non mancano poi i luoghi del divertimento, Mykonos è infatti la meta ideale di chi amatutta la notte.Oltre ad avere spiagge e coste da cartolina, il suoè stato proclamato nel 2007. Infatti, grazie alle numerose invasioni subite nel tempo, l’isola è piena di testimonianze, e per finire, la vita notturna è arricchita da numerose, risultando la meta perfetta dove trascorrere divertenti serate con gli amici.Zante è un’isola greca del mar Ionio, nonché una famosa meta turistica ricercata da molti giovani. E' famosa tra gli studenti per essere la patria natale di, ma tranquillo, durante la tua vacanza non ti verrà chiesto di recitare la poesia A Zacinto. Anche se negli ultimi anni ha subito un progressivo sviluppo, spesso invasivo, per offrire al turista moderne strutture, grazie allee aidell’entroterra, ha mantenuto il suo aspettoconservando una bellezza storica che unita alle variesulle spiagge, rende l’isola un postoLuigi Barbieri