Cosa mettere in valigia per il mare? Come organizzarla e cosa portare

Macchina fotografica: must da mettere in valigia

Una valigia per il mare piena di costumi da bagno

Valigia, vacanze e teli da mare

Cosa portare al mare? Gli occhiali da sole

Una valigia mare per fare sport

Crema solare

Cappello

Vestiti freschi da mettere in valigia

Maschera

Cosa portare al mare, se non libri?

Attesa, sognata e pianificata. Ogni estate, puntuale, arriva il momento della vacanza e il mare resta la meta preferita dai ragazzi.Ma quali sonoper una vacanza al mare perfetta? Sei preso dall'ansia? Tranquillo, ti aiutiamo noi. EccoIl modo migliore per portarsi a casa qualche pezzo di vacanza è fissare con smartphone, tablet o macchina fotografica gli istanti più memorabili e divertenti. I ricordi più belli, i posti più affascinanti, le serate più eccitanti resteranno sempre nella vostra mente e nei vostri occhi. Ma le foto si possono condividere e rivedere anche a distanza di anni per sentirsi catapultati con la memoria ancora su quella spiaggia formidabile.Il plurale è d’obbligo. Ci sono. Quello sportivo per le grandi nuotate, quello fashion per l’aperitivo in spiaggia o a bordo piscina, quello per abbronzarsi sotto il sole accecante. Per le ragazze più audaci: se vi siete annoiate del bikini, quest’anno potrete sfoggiare il nuovissimo trikini, il costume a tre pezzi all'ultima moda. Per i ragazzi la scelta ricade spesso tra boxer lunghi o attillati. I primi per fare baldoria durante le feste in barca o in discoteca, i secondi per godervi il sole e il mare.Ce ne sono di tutti i tipi, di spugna, sintetici, colorati e griffati. Scegliere un telo da bagno sembra banale, ma quando vi occuperà tutto lo spazio della borsa o dello zaino e non sapretedovrete trovare una soluzione. La più semplice è quella di portare il telo sulle spalle come il perfetto tipo da spiaggia. Un'altra potrebbe essere quella di grandi teli di cotone formato famiglia per stare sdraiati tutti insieme con i vostri amici o con la vostra dolce metà. Per chi opta per il pisolino al mare dopo una notte di baldoria allora meglio il classico telo singolo.Non dimenticate di proteggere i vostri occhi, specie se resterete in spiaggia per lunghi periodi di tempo. Meglio puntare su una marca affidabile con delle buone lenti protettive, ma senza sottovalutare l'aspetto estetico. In giro per l'Europa gli italiani sono conosciuti per portare sempre occhiali all'ultimo grido. Non siate da meno! Se poi avete voglia di stupire,, magari abbinati al costume.Il mare è l’arena ideale per muoversi e sgranchirsi corpo e mente ri-ossigenando i poveri neuroni esausti dopo un inverno di studio. Non fatevi trovare impreparati e,, non dimenticate almeno un paio di scarpe da ginnastica per eventuali escursioni e per le immancabili partite a calcetto o a tennis.Se siete intenzionati ad esporvi al sole anche nelle ore più calde per rincorrere un'abbronzatura africana, sappiate che dovrete fare i conti con scottature, eritemi, spellature e altre spiacevoli conseguenze.Ovviamente le creme di protezione solare e per le ragazze anche un dopo-sole rinfrescante.Se non avete voglia di portarvi dietro l’ombrellone perché volete sentirvi più liberi, se vi piace andare a scoprire calette nascoste dove non esistono stabilimenti, un cappello non deve mancare. Che sia sportivo o da diva poco importa. La cosa che vi deve interessare di più è che vi protegga la testa onde evitare spiacevoli insolazioni.Pochi ma comodi (e soprattutto freschi). Vi consigliamo vivamente di usare soprattutto vestiti di cotone e lino. Spazio a minigonne, shorts, canottiere, bermuda e camicette. Quindi: ragazze, lasciate a casa gli stivali ()!Tornando all'azzurro del mare, ecco qualcosa che renderà la vacanza ancora più unica. Se sceglierete di spassarvela sulle meravigliose spiagge di Grecia, Spagna o di chissà quale località turistica africana, ricordate che sott’acqua c’è un mondo affascinante tutto da esplorare. Se vi piacciono le esperienze naturali mozzafiato, lo snorkeling è quello che fa per voi. Per farlo(o noleggiare se necessario)maschera, pinne e boccaglio. Se poi avete anche una macchina fotografica digitale impermeabile potrete condividere le vostre scoperte subacquee con amici e parenti.Last but not least. Una. Che sia un libro o un eBook non cambia molto. La spiaggia e il mare sono luoghi ideali per rilassarsi e viaggiare con la fantasia. Dormire, leggere, rilassarsi sono cose preziosissime ancora di più se fatte sotto il sole. L'abbronzatura da urlo è garantita!