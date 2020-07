Vacanze in Italia: 8 splendide mete lontano dalla folla

Coronavirus: otto destinazioni per stare a contatto con la natura

Per un weekend in montagna: Trento, Trentino-Alto Adige

Per un weekend al lago: Lago Maggiore, tra Lombardia e Piemonte

Per un weekend in città: Caserta, Campania

Per un weekend tra mare e cultura: Alghero, Sardegna

Per cinque giorni tra lago e arte: Lago Trasimeno, Umbria

Per cinque giorni in montagna: La Sila, Calabria

Per una settimana tra sport enatura: Isola d’Elba, Toscana

Per una settimana o dieci giorni tra mare e tradizione: Pantelleria, Sicilia

L’ha senza dubbio cambiato le abitudini di tutti noi. E così l’estate 2020, per chi ne avrà la possibilità, sarà certamente dedicata alla riscoperta del nostro Paese, essendo ancora vietati gli spostamenti verso molti Paesi esteri. A tal proposito ,ha rilevato alcuni dati sulle prenotazioni fatte dagli italiani in questo ultimo periodo e consigliato otto destinazioni all’interno del belpaese.Dalle montagne delfino a quelle della, passando per. Il sitoha selezionato otto destinazioni italiane per un’estate lontana dalla folla e immersa nella natura, per chi vuole staccare la spina per un solo weekend o per un’intera settimana. Non solo, nell’ultimo periodo ha raccolto dei dati relativi alle prenotazioni degli italiani: il, dato significativo se paragonato a quello del 2019 che raggiungeva appena il. Se non hai ancora prenotato le tue vacanze lontano dalla folla, ecco le otto destinazioni selezionate dall’agenzia di viaggi online.Immersa tra le, la provincia di Trento è ricca di percorsi naturalistici tra paesaggi mozzafiato e itinerari storici. Il sito consiglia il sentiero che collega ilper una splendida vista sulla città e sulla. Per chi viaggia in famiglia e con bambini, invece, è consigliabile procedere per il Sentiero dei cento scalini sul, dove è possibile fare un percorso storico tra forti, osservatori e fuciliere dellePer chi vuole immergersi tra natura, storia e arte è consigliabile raggiungere ile le sue sponde. Qui si possono ammirare ricche dimore storiche come, castelli come lae gli incantevoli luoghi di culto come l’. Dopo la visita alle tante aree preistoriche, ormai patrimonio, ci si può dedicare alla natura tra passeggiate in parchi e aree protette o escursioni in kayak.Nota soprattutto per la sua imponente, detta la, che, insieme aldie all', è inserita dal 1997 nel patrimonio dell'umanità dell', Caserta è una gemma del sud ideale per chi vuole trascorrere un weekend tra arte e storia. Il sito consiglia il percorso dal borgo medievale di Caserta vecchia fino all’Conosciuto come la "",è il capoluogo della, nome che deriva dalla presenza del prezioso corallo rosso della qualità più pregiata. È una città dalla cultura ricchissima di cui sono testimonianza la necropoli die la villa romana di. Il sito consiglia la falesia die le, famose per le loro piscine e formazioni calcaree.Conosciuto dagli studenti per la battaglia che vide le forze cartaginesi di Annibale sconfiggere le legioni romane del console Gaio Flaminio, il territorio delmette d’accordo gli amanti della natura e quelli dell’arte che vogliono trascorrere qualche giorno lontano dalla folla. Il sito consiglia i sentieri da percorre a piedi o in bicicletta delo la visita delle zone circostanti costellate di, tra cui la suggestivaIl territorio si estende per 150 000 ettari attraverso le province died è caratterizzato dalla presenza di varie cime montuose, altipiani, folte zone boscose e laghi d'altura. L'agenzia consiglia la visita deldove si può fare il, ammirare dal vivo falchi migratori e barbagianni, andare alla scoperta dei canyon scavati dall’acqua dei torrenti o seguire numerosi sentieri in mountain bike o a cavallo.Destinazione ideale per gli amanti dello sport che vogliono trascorrere una settimana in mezzo alla natura. Si può farelungo le pendici del, ammirare l’isola sul, fareper le coste o immergersi nelle profondità marine. L’agenzia turistica consiglia anche posti per chi è alla ricerca di: ci si può stendere al sole sulla spiaggia dio di, la più lunga dell’isola. Per assicurarsi una gita in un luogo incontaminato e lontano dalla folla c’è inoltre l’, raggiungibile dall’ma solo con visite guidate a numero chiuso.Pantelleria è un’isola siciliana situata al centro deled è nota anche come la “” per la sua origine vulcanica e i suoi paesaggi lunari. È la meta ideale per chi intende rilassarsi tra. È consigliato visitare ilrealizzato in pietra lavica e vitigni unici nel loro genere che donano vini dolcissimi come lo, vera eccellenza del territorio.