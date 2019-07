come trovare la spiaggia migliore in vacanza

Come trovare la spiaggia ideale grazie a un'app

Le migliori spiagge in Italia e in Europa

Immagina la scena: ti svegli la mattina (o il pomeriggio) nella località dove stai passando la tua estate al mare e sei assalito da un dilemma: dove fare il bagno oggi?Sono vere e proprie problemi esistenziali ai quali è necessario trovare una soluzione il prima possibile!Ebbene, per venire in soccorso alla tua ricerca di spiagge, qualcuno ha inventato un app per trovare dal proprio smartphone la spiaggia ideale: si chiamaVuoi una spiaggia incontaminata? O forse una dove poter organizzare un torneo di beach volley o dove pranzare con un bel piatto di spaghetti sul mare?In pratica,è un motore di ricerca che permette di ricercare la spiaggia con le caratteristiche preferite e di organizzare interamente la vacanza al mare, scegliendo attraverso la app anche la località ideale, gli hotel, i ristoranti, gli stabilimenti, le attività sportive e scambiandosi consigli e valutazioni con gli altri utenti.Beach Scanner permette di navigare tra 1.600 spiagge in Italia, che diventeranno 2.400 in Europa entro il 2021 e 6.400 nel mondo entro il 2023. E per chi, oltre al mare, ama anche le gite fuori porta, presto arriverà anche l’app Borghi d’Amare, che permetterà di riscoprire una parte fondamentale del patrimonio culturale italiano, riunendo tutti i borghi d’Italia su un unico motore di ricerca, con informazioni su dove mangiare e dormire, ma anche aneddoti sulle tradizioni locali e consigli per vivere all’insegna della natura e della salute.