Coronavirus, le indicazioni ufficiali per l'Erasmus plus

Coronavirus, si può posticipare l'Erasmus

Erasmus +, clausola di forza maggiore valida anche per i tirocini

Erasmus +, impatto importante sui numeri

L'emergenzacontinua e colpisce, com’era immaginabile, anche le mobilità di studenti e personale nell’ambito del programmaIl programma, fiore all’occhiello delle politiche giovanili europee, potrà essere messo in stand by senza incorrere al pagamento di penali a causa del coronavirus.Leggi anche:Con una, infatti, la Commissione europea mette nero su bianco come fare per cancellare, sospendere o posticipare l’Erasmus appellandosi aI partecipanti al programma Erasmus+ che si trovano nelle aree considerate a rischio contagio avranno a disposizione il supporto di ambasciate, consolati e consolati onorari nel paese di permanenza.Chi deciderà di rinunciare – cancellando, sospendendo o posticipando la propria partenza –. Quest’ultima "potrà applicare la causa di forza maggiore a tutte le attività che si svolgono nelle aree ritenute a rischio, alla mobilità in entrata da tali aree", spiega, in una nota, la Commissione Europea.Dopo le comunicazioni effettuate nei primi giorni dell'emergenza da Indire con le indicazioni per rivedere i calendari degli scambi (), la Commissione Ue, dunque, interviene ufficialmente a fare chiarezza, escludendo qualsiasi penale per chi deciderà di rinunciare.Gli studenti che sono in partenza cone che intendono posticipare la mobilità o che devono raggiungere destinazioni con particolari restrizioni a riguardo, previo accordo con l’Ateneo/ente ospitante, possono pertanto fare richiesta di rinvio delle date della mobilità.. La misura è in vigore fino a nuova disposizione ministeriale.Il blocco delle attività sugli scambi studenteschi è da considerarsi non di poco conto se si pensa che l'Italia è il(più di 180mila) dietro Francia, Germania e Spagna. Chiaro, dunque, che le conseguenze sull'intero programma possano considerarsi notevoli.