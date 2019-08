Statale di Milano 2019: tutti i corsi di studio

Facoltà di Giurisprudenza - situata in Via Festa del Perdono 7

Facoltà di Medicina e Chirurgia - situata in Via Festa del Perdono 7

Facoltà di Medicina Veterinaria - situata in Lodi - Via dell'Università 6

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari - situata in Via Celoria 2

Facoltà di Scienze del Farmaco - situata in Via Golgi 19

Facoltà di Scienze e Tecnologie - situata in Via Saldini 50

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali - situata in Via Conservatorio 7

Facoltà di Studi Umanistici - situata in Via Festa del Perdono 7

Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale

Scuola di Scienze Motorie - situata in Via Kramer 4/A

Iscriversi all’Università Statale per l’a.s. 2019/2020

La Statale di Milano: corsi ad accesso libero 2019

Fisica;

Filosofia;

Matematica;

Giurisprudenza C.U.;

Lettere;

Matematica;

Mediazione Linguistica e culturale;

Scienze dei beni culturali;

Scienze dei servizi giuridici;

Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione

Scienze geologiche;

Scienze naturali;

Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio;

Storia.

La Statale di Milano: corsi ad accesso programmato 2019

Borse di studio e borse di merito Statale 2019

Al via già da inizio luglio le procedure online di ammissione ai corsi diper il prossimo anno accademico presso, conosciuta anche come. Sonopresenti nell’università Milanese, scopriamo quindie come poter entrare a far parte della Statale di Milano.L’Università degli Studi di Milano è una delle università più rinomate del capoluogo lombardo, che offre ai propri studenti un panorama veramente vasto dida poter intraprendere e perfezionare, sia tramite triennali con l’aggiunta dei due anni di magistrali, sia a ciclo unico. Scopriamo quindi quali sonoSiete di Milano e non sapete quale Ateneo scegliere? Prendete in considerazione: iscriversi è facile e veloce, vediamo insieme. Innanzitutto per iscriversi al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico diploma di maturità e titoli equivalenti).Mentre èiscriversi contemporaneamente:Tuttavia,- e dandone prima comunicazione alla segreteria studenti del corso di laurea scelto - ​​​invece iscriversi a:Si può accedere alla Statale, diversi sia anno per anno che per facoltà, pubblicati dall’Università stessa nel corso dei primi sei mesi dell’anno sul sito. I corsi della Statale di dividono in:, vediamo le differenze.Iniziamo con le istruzioni per iscriversi aiall'Università degli Studi di Milano. Per accedervi è richiesta solo, secondo le modalità indicate dai bandi che trovate sul sito dell’università. La prova, come in molti altri atenei con corsi ad accesso libero,e permette comunque diottenuto. Sulla base del risultato però, agli studenti(OFA). La prova di verifica della preparazione iniziale richiesta varia a seconda del corso e, quindi una prova da svolgere tramite computer,. I corsi ad accesso libero della Statale di Milano (con test di autovalutazione obbligatorio) sono:Tutt’altro discorso ovviamente viene fatto perofferti dall’Università degli Studi di Milano. Infatti questi ultimi hannoe quindi è possibile accedervi solo ed esclusivamenteche. Il risultato del test determinadegli studenti ammessi all’iscrizione. Tutte le norme e le modalità di svolgimento della prova di ammissioneche troverete. Questo test d’ammissione potrà essere, come nel caso dei corsi ad accesso libero,, quindi computer based, oppure inTuttavia c’è un corso che nonostante sia ad accesso programmato, e si tratta del, che non prevedendo alcun testLe borse di studio, finanziate dall’Ateneo,prevista per partecipare ai bandi di assegnazione delle borse regionali (DSU) per il diritto allo studio. Per l’anno accademico 2019-2020di servizio daPer concorrere all’assegnazione di queste borseinvece sonodestinati ai beneficiari diper il diritto allo studio (DSU) edell'Ateneo dell’ammontare massimo di. Per l’anno accademico 2019-2020di merito di cui: