Test ingresso Lettere e studi umanistici 2019: Cisia e TOLC-SU, sedi, date e risultati

Test di ingresso TOLC-SU 2019: le sedi

• Università di Siena: per accedere ai corsi di laurea in Filologia e critica delle letterature moderne (Filosofia, Lettere classiche, Lettere moderne) e Scienze storiche e dei beni culturali (Scienze storiche e del patrimonio culturale);

• Alma Mater Studiorum- Università di Bologna: Scienze giuridiche Dsg, Lingue(Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali; Giurisprudenza; Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione), Letterature e culture moderne –LILEC (Lingue e letterature straniere; Lingue, mercati e culture dell’Asia);Filosofia e comunicazione (Scienze della comunicazione; Filosofia); Arti-DARVIPEM (DAMS: Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo); Storia, cultura e civiltà – DISCI (Antropologia, religioni, civiltà orientali; Storia); Beni culturali – DBC (Beni culturali); Scienze per la qualità della vita – QUVI (Culture e tecniche della moda);

Università Ca' Foscari Venezia ;

; Università degli studi della Basilicata ;

; Università degli studi di Milano : Filosofia; lingue e letterature straniere; Scienze dei beni culturali; Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio; Scienze umanistiche per la comunicazione; Storia; Mediazione linguistica e culturale - applicata all'ambito economico, giuridico e sociale;

Università degli studi di Milano-Bicocca : Scienze psicosociali della comunicazione;

Università degli studi di Sassari : Scienze dell'educazione;

Università egli studi di Udine ;

; Università di Pisa: Dipartimento di civiltà e forma del sapere; Lettere, informatica e umanistica

Test di ingresso CISIA 2019: le sedi

• Università degli studi di Catania;

• Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’;

• Università degli studi di Padova;

• Università di Pisa;

• Università di Verona.



Test di ingresso CISIA e TOLC-SU 2019: le date

Test di ingresso TOLC-SU e CISIA 2019: come è strutturato

• 30 quesiti in Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana in 60 minuti;

• 10 quesiti in Conoscenze e competenze acquisite negli studi in 20 minuti;

• 10 quesiti in Ragionamento logico in 20 minuti.



• 1 punto per ogni risposta corretta;

• -0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test CISIA e TOLC-SU 2019: la valutazione delle domande di lingua inglese

• 1 punto per ogni risposta corretta;

• 0 punti per ogni risposta errata o non data.



• ≤ 6 punti: è consigliata la frequenza ad corso di inglese di livello principiante (A1);

• 7-16 punti: è consigliata la frequenza ad un corso di inglese di primo livello (A2);

• 17-23 punti: è consigliata la frequenza ad un corso di livello intermedio (B1);

• 24-30 punti: si è esonerati dai corsi di recupero e si deve sostenere l’esame di inglese di livello B1.



Test TOLC-Su e CISIA 2019: le graduatorie

