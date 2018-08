Test d’ingresso 2018, ecco il popolo del numero chiuso: 1 su 2 proverà con un solo quiz. E se va male si ritenta

Passione, determinazione e idee abbastanza chiare. Si presentano ai blocchi di partenza con queste caratteristiche le aspiranti matricole che nelle prossime settimane si dovranno cimentare con i test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale. L’estate, infatti, deve ancora finire, ma per decine di migliaia di ragazzi l’inizio di settembre dirà molto sul proprio futuro. E se circa la metà di loro ha scelto di prendere una direzione unica, tentando un solo test, gli altri hanno deciso di lasciarsi aperte diverse opportunità: il 26% proverà con due test differenti, un numero simile (26%) addirittura con tre o più. A fare emergere queste tendenze è una web survey condotta da Skuola.net su 1500 studenti che dal prossimo 4 settembre si ‘sfideranno’ per ottenere un posto.

La passione muove le aspiranti matricole

La maggior parte sono neodiplomati. Tanti i ‘ripetenti’

Ma quali sono le motivazioni che spingono i ragazzi a optare per un test d’ingresso, tra l’altro molto difficile da superare, rispetto a un altro più facile o a un corso ad accesso libero?(che arriva al 64% nel caso dei liceali). Il 16%, invece, si è orientato verso corsi in grado di offrire più sbocchi lavorativi. Solo il 13% si è lasciato attrarre dalle sirene dei guadagni futuri. Appena il 7% è stato convinto dalla famiglia.Ma qual è l’identikit dell’aspirante matricola che passerà per il filtro dei test d’ingresso?. Mache tentano con il numero chiuso. Tra questi ultimi, in tanti sono i delusi dai quiz degli anni precedenti: il 37%, infatti, è al secondo anno di tentativi; per il 19% si tratterà come minimo della terza occasione., invece,. E poi ci sonoma vorrebbero abbandonare tutto per coltivare i propri sogni (11%). Infine gli immancabili, ragazzi che non studiano né lavorano ma che, adesso, vorrebbero rimettersi in pista: anche loro sono l’11% - (1 su 10) - e provengono soprattutto dagli studi ‘professionali’.





Test fallito? Appuntamento all’anno prossimo

Perché un’altra delle caratteristiche peculiari del popolo dei test d’ingresso è la tenacia.. Così, se la prova di quest’anno dovesse andar male, la stragrande maggioranza non abbandonerà le speranze: il 41%, il 15% si prenderà un, l’11% proverà ad(con sede in Italia).e si cercherà altro da fare. Tenacia che, in caso di irregolarità nello svolgimento dei test, si trasforma in combattività: 4 aspiranti matricole su 5 – l’81% - sono pronte al ricorso (il 34% solo in caso di palesi brogli, il 47% anche per la minima infrazione al regolamento).