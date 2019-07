Test ingresso 2019: come funziona il numero chiuso all'università

Numero chiuso a livello nazionale: i corsi ad accesso programmato nazionale

Facoltà a numero chiuso locale, come funziona l'ammissione

Agraria

sedi aderenti: Università degli Studi di Reggio Calabria Mediterranea, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Udine, Università di Pisa.

Ingegneria

sedi aderenti: Università Carlo Cattaneo – LIUC.

Economia

sedi aderenti: Università degli Studi di Napoli Federico II.

Scienze

sedi aderenti: Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi Roma Tre, Università della Calabria, Università di Pisa, Università di Torino.

Farmacia sedi aderenti: Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Genova)

Studi Umanistici (Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università di Pisa, Università di Verona.



TOLC I - area ingegneria e alcuni corsi di carattere tecnico e scientifico

sedi aderenti: Università Carlo Cattaneo – LIUC, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Reggio Calabria Mediterranea, Università di Siena, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Politecnico di Milano, Sapienza – Università di Roma, Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sede di Modena, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Università della Calabria, Università del Salento, Università di Pisa, Università di Verona.



TOLC E - area economia e alcuni corsi di carattere statistico e delle scienze sociali

sedi aderenti: Università di Siena, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Sapienza – Università di Roma, Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti – Pescara, Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sede di Modena, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Università degli Studi Roma Tre, Università della Calabria, Università di Pisa, Università di Verona, Università di Torino.



TOLC F - Area Farmacia e Chimica e Tecnologie farmaceutiche e alcuni corsi in ambito tecnico, scientifico e scienze motorie

sedi aderenti: Università di Siena, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sede di Modena, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università di Pisa.



TOLC S - Area Scienze

sedi aderenti: Università degli Studi di Cagliari, Università di Siena, Sapienza – Università di Roma, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sede di Modena, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Università degli Studi Roma Tre, Università della Calabria, Università di Camerino, Università di Pisa, Università di Verona.



TOLC B - Area Biologia

sedi aderenti: Università degli Studi di Cagliari, Università di Siena, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sede di Modena, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi Roma Tre, Università della Calabria, Università di Verona.



TOLC SU - Area Studi Umanistici sedi aderenti: Università di Siena, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Udine, Università di Pisa.



Numero chiuso atenei privati: ammissione alle università non statali Ci sono poi gli atenei privati in cui i posti disponibili rientrano nella programmazione nazionale, ma test, date e i criteri di ammissione sono gestiti autonomamente. Ad esempio per Medicina si tratta della Cattolica, del Campus Biomedico di Roma e del San Raffaele di Milano. Per economia, la famosa Bocconi di Milano o la Luiss. Chiaramente, in questi casi, ci sarà una graduatoria interna e non nazionale.



In arrivo iper l'ammissione all'università. Come ogni anno, migliaia di studenti proveranno ad entrare ae agli altri corsi di laurea. Non tutti ancora sanno, però, quali sono le differenze traad, che spesso coinvolgono decine di migliaia di studenti, e ilda ogni singolo ateneo. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che ciò comporta.gestiti a livellosono interamente dipendenti dalle decisioni delche stabilisce date, contenuti della prova, criteri di valutazione, numero di quesiti e. Si tratta di regole valide per tutti gli studenti della Penisola. Il Ministero stabilisce anche i posti disponibili in ogni Università per quel corso di laurea.I corsi di laurea che sono gestiti in questa maniera sono:Con alcune eccezioni. Nel caso diil controllo del Ministero è molto più stringente: infatti ladi assegnazione dei posti è, la prova è uguale per tutti e predisposta dal Ministero.Per i Corsi di Laurea inil test è predisposto dallee laè a. Nel caso del test d’ingresso per il corso di laurea diil Ministero stabilisce la data della prova, i posti disponibili e alcune linee guida per la redazione dei quiz. Al resto pensano le Università.Per tutti gli altri corsi di laurea che non rientrano in quelli ad accesso programmato, le singole università sono libere di stabilire un, da selezionare mediante unOppure possono anche proporre un test, solo a scopo orientativo e valutativo, ma non vincolante ai fini dell’. In caso non fosse superato, può essere richiesto di recuperare i cosiddetti OFA, che sta per obblighi formativi aggiuntivi, ovvero crediti da ottenere durante l'anno.Le Università che organizzano localmente i propri test decidono l’intera struttura delle prova. Variano da ateneo ad ateneo criteri di, quantità dei quesiti, come anche il tempo a disposizione e leIn genere tuttavia tendono a nascere dei consorzi che aggregano più università che sottopongono gli studenti ai test per uno stesso corso di, come succede ad esempio con il CISIA. In quel caso tutte le Università del consorzio sottopongono gli studenti al test lo stesso giorno e secondo le stesse modalità.Quindi il modo migliore per informarsi resta visitare ildove ci si vuole iscrivere.Le università che si affidano al CISIA possono scegliere tra il test online, il TOLC, o il test cartaceo. In questi casi, le università possono decidere che il test CISIA sia valido come test di ingresso o sia solo orientativo.