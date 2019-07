Test ingresso Padova 2019: Economia, Psicologia e altri corsi

Università di Padova: test di ingresso 2019 Economia

Dal 22 luglio al 26 luglio 2019 (le date precise saranno rese disponibili sul portale CISIA)

Dal 26 agosto al 28 agosto 2019 (le date precise saranno rese disponibili sul portale CISIA)

13 quesiti di logica in 30 minuti;

10 quesiti di comprensione verbale in 30 minuti;

13 quesiti di matematica in 30 minuti;

30 quesiti di inglese in 15 minuti.

1 punto per ogni risposta corretta;

0 punti per ogni risposta non data;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.

Università di Padova: test di ingresso 2019 Psicologia

Scienze e Tecniche Psicologiche: 160 posti;

Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche: 180 posti;

Scienze Psicologiche dello Sviluppo, della Personalità e delle Relazioni Interpersonali: 280 posti;

Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro: 200 posti.



20 quesiti di matematica;

20 quesiti di chimica e biologia;

20 quesiti di scienze umane e sociali;

40 quesiti di abilità logiche, numeriche e verbali.

Università di Padova: corsi di Laurea 2019 ad accesso programmato

Università di Padova: test di ingresso 2019 Ingegneria

Università di Padova: test di ingresso 2019 Scienze

Università di Padova: test di ingresso 2019 Giurisprudenza

-sintassi della lingua italiana,

-conoscenze lessicali,

-cultura istituzionale,

-logica argomentativa.



è fra le università con i punteggi più alti secondo la classifica delle Università 2019/2020 stilata dalche le conferisce il secondo posto. Questo titolo, insieme alla sua ricca e rigorosa offerta formativa, la rendono una delle eccellenze italiane in ambito universitario. A conferma di ciò vi è l’alto tasso di domande di ammissione che questo ateneo riceve ogni anno.Ma come si fa ad entrare all’Università di Padova?Il corso di Laurea in Economia e Scienze della gestione aziendale )L-18) presso l’Università degli Studi di Padova, l’ateneo mette a disposizioneper i cittadini UE e non UE regolarmente soggiornanti in Italia.Per poter affrontare il test di ingresso è necessario compilare la domanda di pre-immatricolazione dal 1 luglio alle ore 12:00 del 29 agosto 2019.Il test denominato TOLC-E (Test on-line CISIA Economia)è nazionale e gestito da CISIA. Ogni prova sarà diversa per ciascuno studente e, sebbene il grado di difficoltà sarà lo stesso per tutti, le domande saranno selezionate automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC-E.Per svolgere il test l'università di Padova ha organizzato tre sessioni, la prima delle quali si è già svolta nei mesi di marzo e aprile 2019. Le altre due sessioni invece si terranno:La prova consiste di(h 1:30) a cui se ne aggiungo altri 20 di inglese e 15 minuti aggiuntivi per un totale di(h 1:45).Il calcolo del punteggio è così strutturato:Per visualizzare la pagina ufficiale del test di ingresso dell'Università di Padova in Economia con le relative informazioni dettagliate, clicca qui Anche la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova prevede un test d’ingresso: i posti totali messi a disposizione sonosuddivisi in diversi corsi di Laurea, tutte appartenenti alla ClasseL-24 che comprende le Laurre in Scienze e tecniche psicologiche:Per accedere al test è necessario compilare la domanda di pre-immatricolazione dal 1 luglio alle ore 12 del 22 agosto 2019.La prova avrà luogoma i candidati dovranno presentarsi entro le ore 13:30 in sede.La prova di ammissione prevede la soluzione direlativi a diversi ambiti di studi:Per svolger il test il tempo a disposizione è pari ad. Il test sarà però preceduto da unaIlverrà calcolato nel seguente modo:20 punti per ogni risposta esatta;meno 11 punti per ogni risposta sbagliata;meno 9 punti per ogni risposta saltata;0 punti per ogni risposta omessa (per “omesse” si intendono tutte le risposte non date dopol’ultima risposta data. Ad esempio, se l’ultima risposta data è la n. 30, le risposte non datedalla n. 31 in poi valgono 0 punti).Per visualizzare la pagina ufficiale del test di ingresso dell'Università di Padova in Psicologia con le relative informazioni dettagliate, clicca qui Guarda anche:Tra le Scuole ad accesso programmato dell’Università degli studi di Padova troviamo quelle ad, comeche prevede il corso di Laurea in Architettura e Ingegneria edile, e, entrambe le Scuole seguiranno il bando nazionale del Miur.Inoltre lacomprende i corsi di laurea in Ingegneria Biomedica (400 posti), Ingegneria dell’Informazione (340 posti), Ingegneria Elettronica (120 posti) e Ingegneria Informatica (340 posti) sempre a numero chiuso, con un numero totali di posti messi a disposizione diClicca qui per visualizzare la pagina ufficiale del test di ingresso dell'Università di Padova in Ingegneria con le relative informazioni dettagliate.Il test d’ingresso in Ingegneria prevede il superamento della provaAnche l’ammissione allaprevede il test di ingresso strutturato secondo la. Infatti anche la Scuola di Scienze dell’Università di Padova è ad accesso programmato e prevede i seguenti corsi di Laurea, con relativi posti messi a disposizione: Biologia 160, Biologia Molecolare 80, Biotecnologie 150, Chimica 100, Chimica Industriale 60, Fisica 200, Informatica 180, Ottica e Optometria 40, Scienza dei Materiali 60, Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 100, Scienze Naturali 100.Per entrambe le Scuole, i candidati devono aver già compilato la prei-mmatricolazione online prima dello svolgimento del test.Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale del test di ingresso dell'Università di Padova in Scienze con le relative informazioni dettagliate.Anche per gli interessati al corso in Giurisprudenza, la pre-immatricolazione deve essere compilata dal 1 luglio alle ore 12:00 del 23 agosto 2019. Il test d'ingresso si svolgeràe prevede la risoluzione diinsui seguenti argomenti:comprensione di un testo,Questa facoltà prevede sì una prova di selezione obbligatoria, tuttavia non limitante. Il test sarà infatti completamente superato se si raggiungerà la soglia minima di 13 risposte corrette su 25 ma qualcuno non riuscisse a raggiungere questo risultato potrà comunque iscriversi, ma con l'obbligo di adempiere un(OFA); per assolverlo deve frequentare obbligatoriamente il corso di recupero “Logica dell’argomentazione” che si svolgerà a settembre nella settimana precedente l’inizio delle lezioni e che sarà ripetuto nel mese di dicembre, sia nella sede di Padova che di Treviso, e superare poi la prova finale.Clicca qui per visualizzare la pagina ufficiale del test di ingresso dell'Università di Padova in Giurisprudenza con le relative informazioni dettagliate.