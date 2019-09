Test corsi di laurea magistrale professioni sanitarie 2019: guida completa

Corsi di laurea magistrale professioni sanitarie 2019: il bando del Miur

Test corsi di laurea magistrale professioni sanitarie 2019: posti disponibili

1.138 per Scienze infermieristiche e ostetriche;

612 per Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione;

430 per Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche;

115 per Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali;

250 per Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Test corsi di laurea magistrale professioni sanitarie 2019: programma di studio

Test ingresso magistrale professioni sanitarie 2019: le domande

32 quesiti su argomenti di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie;

18 quesiti di cultura generale e ragionamento logico;

10 quesiti su: regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie; cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali.

Test ingresso per i corsi di laurea magistrale professioni sanitarie 2019: il punteggio

Come stabilito dal decreto pubblicato in data 7 marzo dal Miur, la data per ilsi terrà ilIl test per l’accesso ai corsi triennali di professioni sanitarie si è tenuto l’11 settembre e ora è la volta della magistrale.Recentemente è stato reso noto tramite bando anche il numero di posti disponibili per cui concorreranno gli aspiranti candidati e qualche informazione in più utile a tutti quegli studenti che vogliono provare ad entrare nella facoltà. Vediamo ora tutte le info utili sulla prova magistrale professioni sanitarie 2019:non avranno più segreti per voi e saprete come procedere da ora ad andare alla data del test.Guarda anche:Il decreto del Miur del 7 marzo 2019 regola lo svolgimento del test ed è alla base dei bandi delle università in cui sono previste le prove di accesso.Come reso noto tramite bando iper l’anno accademico 2019/2020 sono divisi come segue:Una volta scoperto il numero di posti disponibili diventa fondamentalePer laè bene fare riferimento aie a una serie diche contengono una raccolta dei quiz svolti e delle prove precedenti degli scorsi anni.Il programma da seguire per la preparazione è definito dal Miur e pubblicato insieme al decreto che regola i test di accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie 2019.Come funziona laIl test di ammissione si compone disuddivise in:Per rispondere a tutte le domande ogni candidato ha a propria disposizionedi tempo.Per quanto riguarda il punteggio, invece, per ogniverrà assegnato, per ognie per ogniA questi punti ne verranno aggiunti ulteriori per i titoli accademici e professionali.