Test in Professioni Sanitarie 2019: inizio e durata

Test Professioni Sanitarie 2019: cosa si deve portare

• Documento di identità o passaporto: è essenziale per le procedure di riconoscimento. La patente a volte non viene accettata quindi è meglio non rischiare e presentarsi muniti di carta di identità o di passaporto;

• Ricevuta di iscrizione al test in Professioni Sanitarie 2019;

• Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione al test in Professioni Sanitarie 2019.



Test in Professioni Sanitarie 2019: struttura e punteggio

• 12 domande di Cultura generale;

• 10 domande di Ragionamento logico;

• 18 domande di Biologia;

• 12 domande di Chimica;

• 8 domande di Fisica e Matematica.



• 1,5 punti per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



L’attesa di tutti gli iscritti alè quasi giunta al termine:migliaia di studenti in tutta Italia affronteranno la temuta prova di ammissione che, essendo, permetterà l’accesso soltanto a 25.365 candidati in uno dei corsi di laurea scelti all’interno delleanche se, come specificato dai relativi bandi universitari, i candidati sono tenuti aper completare in tempo le procedure di accettazione e di identificazione e permettere quindi l’inizio puntuale della prova. Dall'orario di inizio, ila disposizione per completarla sarà pari aGuarda anche:Il giorno del test, nonostante l’agitazione e la fretta di arrivare in tempo, i candidati devono assolutamente ricordare di portare i seguenti documenti o non potranno svolgere il test:Il test si compone dicon cinque opzioni di risposta suddivise nelle seguenti materie:Ilassegnato a ciascuna risposta sarà calcolato secondo i seguenti criteri:A differenza di altri test come quello di Medicina, anche se la data di svolgimento è nazionale, non si può dire lo stesso del. Lo stesso vale per leche differiscono non solo dalle singole ramificazioni delle professioni sanitarie ma anche dai parametri di giudizio adottati dalle singole università.Si può comunque affermare che in generale ilpersi aggira intorno ai, perintorno aie perintorno aiIla cui aspirare è invece per tutti pari a