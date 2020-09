Test professioni sanitarie 2020, passerà 1 su 3. Effetto Covid: boom di candidati a Infermieristica

Calo d'iscritti per Fisioterapia

Continuano i test d'ingresso universitari di questo settembre segnato inevitabilmente, così come gli scorsi mesi, dall’emergenza sanitaria in corso. Ma la pandemia non ha lasciato il segno solo sulle modalità di svolgimento delle prove (con l’obbligo di sostenere i quiz nell’ateneo più vicino a casa, di indossare la mascherina durante il test di autocertificare la negatività al Covid).Nel caso dei corsi di area medico-sanitaria, infatti, il virus potrebbe aver inciso anche sulle scelte delle aspiranti matricole. Perché dei 72.522 candidati che si presenterannoper concorrere all’ammissione ai, ben, ovveroGuarda anche:Un vero e proprioche sembra andare a sfavore di corsi storicamente molto richiesti, come, cherispetto a dodici mesi fa: stavolta hanno fatto domanda in 23.298, contro i 25.724 del 2019. Ma queste sono solo alcune delle anticipazioni dei dati ufficiali, tra quelli raccolti daUn rinnovato fascino per la più classica delle professioni di ambito sanitario, l’infermiere, che non può non far pensare alla grande, non a torto percepito come eroico e così descritto dai mezzi di comunicazione. All’aumento degli iscritti al test per infermieristica corrispondono anchenelle università per questo tipo di laurea (passando dai 15.089 dell’anno precedente a 15.978 di oggi), confermando il bisogno che ha il sistema sanitario italiano di specialisti in materia, soprattutto in questo momento.In ogni caso, come spesso avviene,: il rapporto è di 1,5 candidati per ogni posizione disponibile. Quando a livello complessivo - contando i quasi 73mila iscritti e tutti i posti messi a bando nelle università statali, 25.350 -. Questo rende infermieristica tra le specializzazioni in cui la concorrenza è meno agguerrita. Ma ce ne sono altre dove si contano addirittura: è il caso die delle lauree per diventare. Qui l’ammissione è praticamente garantita.Nonostante il calo di partecipazione notevole,, con un rapporto di: ne sono infatti stati messi a bando 2.097, quando gli iscritti sono più di 10 volte tanto., dove entrerà solo 1 su 7, e, con 1 posto ogni 8,5 concorrenti.Per superare il test gli aspiranti professionisti della sanità dovranno rispondere - il più correttamente possibile - a. Il questionario è composto da 8 domande di matematica e fisica, 10 domande di logica, 12 di cultura generale, 12 di chimica, 18 di biologia., che a differenza di medicina e veterinaria non sarà su base nazionale ma locale (cioè predisposta da ciascun ateneo),. Questo perché è possibile anche scendere “sotto zero” in caso di un numero eccessivo di risposte errate: è prevista infatti una. Se invece la risposta data è esatta, si otterranno 1, 5 punti, mentre verranno assegnati 0 punti in caso di risposta omessa.