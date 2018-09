Test medicina 2018, punteggi minimi università: quanti punti servono per passare

Il prossimo 4 settembre si svolgerà il test di medicina 2018. Per sapere quale sarà il destino di ogni candidato, bisognerà attendere il 2 ottobre, giorno della pubblicazione delle graduatorie definitive. Ma quali possibilità ci sono di entrare in una o un'altra sede? Molti di voi sapranno che, in alcune università, la concorrenza è più marcata (per un rapporto candidati/posti meno vantaggioso), mentre in altre il punteggio minimo per passare è leggermente più basso (quindi, con maggiori margini di errore). Vediamo quindi le principali differenze tra le diverse sedi negli anni precedenti, per farsi un'idea sul punteggio minimo test medicina 2018.



Test Medicina 2018: il punteggio minimo per entrare in graduatoria

Punteggio minimo test medicina: come è andata negli anni passati



Milano Bicocca 72,3

Pavia 70,7

Milano 68,8

Bologna 68,4

Padova 68

Verona 67,3

Modena - Reggio Emilia 66,6

Udine 65,2

Brescia 65,1

Ferrara 64,7

Torino 64,6

Varese Insubria 64,3

Vercelli 64,3

Trieste 63,9

Parma 63,9

Firenze 63,6

Genova 63,2

Pisa 63,2

Napoli Federico II° 62,9

Palermo 62,8

Siena 62,4

Catania 62,4

Politecnica delle Marche 62

Perugia 62

Policlinico - Roma La Sapienza 61,7

Salerno 61

S. Andrea - Roma La Sapienza 61

Foggia 60,9

Polo Pontino - Roma La Sapienza 60,9

Roma Tor Vergata 60,6

Messina 60,6

Bari 60,5

Chieti - Pescara 60,2

L'Aquila 60,2

Cagliari 59,9

Molise (Campobasso) 59,9

Napoli Vanvitelli 59,8

Sassari 59,8

Catanzaro 59,7



Iniziamo col dire che esiste un punteggio minimo stabilito dal Miur nel decreto per il test d’ingresso 2018 per entrare in graduatoria: per essere considerati idonei e giocarsi la partita, è. Altrimenti, si è esclusi automaticamente.per sperare di farcela, serve molto di più.Quali saranno? Stando ai dati che abbiamo in questo momento, possiamo fare solo delle ipotesi. Ad esempio, sappiamo che i posti disponibili sono di più, e si passa dai 9.100 del 2017 ai 9.779 del 2018. Se gli iscritti al test non aumentano rispetto agli anni scorsi, ci saranno più probabilità di entrare. Ma facciamo un passo indietro. L'ultimo candidato che, nel 2016, ha raggiunto il minimo punteggio utile per entrare a Medicina (senza scorrimenti), ha ottenuto poco più di 63 punti. L'anno prima (2015), la maggiore complessità della prova ha reso sufficienti poco più di 30 punti., il punteggio minimo è stato: il test è stato meno complesso del 2015 (dove i punteggi si sono abbassati notevolmente) ma anche un po' più difficile del 2016. Per quanto riguarda gli atenei, ecco il punteggio minimo elaborato da AlphaTest alla prima pubblicazione di graduatoria: come si può vedere, si va da più di 70 punti per Milano Bicocca, a poco meno d 60 per Catanzaro.