Test d'ingresso 2020, posti in deciso aumento per Medicina e Professioni Sanitarie: effetto Covid?

Test ingresso Professioni sanitarie 2020, posti in più per quasi tutti i corsi

Professioni sanitarie 2020, solo in due regioni ci sono meno posti

Aumenta anche il numero dei corsi, pure per Medicina

L'emergenza che ha messo a dura il nostro Paese negli ultimi mesi ha mostrato il fondamentale lavoro che svolge tutto il personale medico e sanitario. Ma anche la carenza d'organico di cui, spesso, soffrono le strutture ospedaliere. Anche per questo, forse, il ministero dell'Università ha deciso di dare una decisa spinta al 'reclutamento' di tali risorse, lavorando soprattutto in prospettiva.A dircelo i recentiche,, vedono – tra atenei pubblici e privati - un. Così come segnalato dall'analisi effettuata da Angelo Mastrillo, Segretario della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. In particolare, per il corso di laurea– le cui selezioni ci saranno il 3 settembre - si registra un. Mentre per le– per le quali i test si svolgeranno l'8 settembre - ci sono, passando. A completare il quadro, per restare nella stessa area didattica, un +8,6% per Odontoiatria (+98 posti, da 1.133 a 1.231) e un +17,3% per Veterinaria (+131 posti, da 759 dello scorso anno a 890).Anche se, come sempre, la situazione non è omogenea per tutte le specializzazioni né per l'intero territorio nazionale. Concentrandoci sulle, la cui offerta formativa è sicuramente più articolata,però, ad eccezione di 4: Dietista (-5%), Igienista Dentale (-4%), Tecnico Audioprotesista (-5%) e Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria (-2%)., da 15.069 a 16.203, Educatore professionale con +67 posti (da 673 a 740), Infermiere Pediatrico con +38(da 173 a 211) e Tecnico di Laboratorio con +32 (da 780 a 812). Seguono Assistente Sanitario (da 327 a 352), Ostetricia (da 831 a 855) e Tecnico Audiometrista (da 51 a 80).Dinamiche simili per quel che riguarda la: -48 per la Provincia di Bolzano (-16%, da 295 a 247) e -40 per la Calabria (-7%, da 585 a 545). Tutte le altre, invece, hanno il saldo in attivo.(da 1.425 a 1.662),. A seguire (con 139 posti in più) sia le(da 1.915 a 2.054 che corrispondo al +7%) che(da 4.730 a 4.869, che si traducono in un +3%). Quindi, con +109 posti,(da 1.686 a 1.795 e un +6%) econ +105 (+22%, da 483 a 588). Sotto la tripla cifra, con +97 posti, troviamo sia il Piemonte (da 1.624 a 1.721 e un +6%) sia l’Emilia Romagna (+4%, da 2.193 a 2.290). Poi le Università della Lombardia con +75 (da 3.723 a 3.808, ovvero il +2%) e tutte le altre con valori inferiori: Umbria con +67 (da 452 a 519, ma che sono ben il 15% in più), Marche (da 324 a 598 e +12%) e Puglia (da 1.201 a 1.265 e +5%) entrambe con +64 posti. Infine: +40 in Molise (da 158 a 198); +27 in Abruzzo (da 787 a 814), +26 in Friuli Venezia Giulia (468 a 494), +21 Campania (da 1.986 a 2.007), +10 in Liguria (da 648 a 658).però, nel prossimo anno accademico,. Con la: Ostetricia all’Università di Milano S. Raffaele, Tecnico Ortopedico a Verona, Tecnico Audiometrista a Padova, Educatore Professionale e Tecnico di Neurofisiopatologia a Cagliari e Tecnico di Radiologia a Sassari. Non mancano le disattivazioni o sospensioni ma quasi sempre sono sostituite con nuove discipline, per la procedura a cicli alternati fra i vari corsi.. Sono: 2 per Odontoiatria (Roma UniCamillus e Cagliari); 7 per Medicina e Chirurgia (a Enna e Trento si aggiungono cinque nuove sedi distaccate come Treviso per Padova, Taranto per Bari, Forlì e Ravenna per Bologna, Cotignola per Ferrara).