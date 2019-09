Test Veterinaria 2019: come calcolare il risultato

• 12 quesiti di Cultura generale;

• 10 quesiti di Ragionamento logico;

• 16 quesiti di Biologia;

• 16 quesiti di Chimica;

• 6 quesiti di Fisica e Matematica.



Test Veterinaria 2019: come calcolare il punteggio

• 1,5 punti per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Veterinaria 2019: i valori massimi e minimi del punteggio

Test Veterinaria 2019: soluzioni, risultati e graduatorie

Ilhanno svolto ilper contendersi soloresi disponibili in tutta Italia per l’, prossimo alla partenza.La prova, il cui inizio è fissato a livello nazionale alle, è composta daa risposta multipla da completare in, analogamente al test di Medicina svoltosi ieri.Le domande sono distribuite fra le varie materie nel seguente modo:Guarda anche:Una volta terminato il test, per tentare di indovinare il punteggio ottenuto è necessario conoscere i criteri che ne regolano il calcolo:Se le domande in tutto sono 60 e per ogni risposta corretta vengono assegnati 1,5 punti, significa cheche si può totalizzare rispondendo correttamente a tutte le domande è pari a. Se invece si ipotizza un esito estremo, sbagliando ogni domanda,che è possibile ottenere è pari aLaed entrare in graduatoria è invece fissata a, anche se l’idoneità non deve essere in alcun modo confusa con l’ammissione. Esiste infattiche grazie si successivi, ordina in modo decrescente il punteggio di tutti i candidati determinandone l’ammissione al corso di laurea in Veterinaria o l’esclusione (spesso nonostante l’idoneità).Nel calcolo del risultato e il punteggio, le materie infine non hanno lo stesso peso poiché, come si legge sul decreto ministeriale del Miur, in caso di, ‘prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, chimica, biologia, fisica e matematica’.Dopo aver svolto il test, i candidati dovranno fare attenzione alleche scandiscono l’esito finale della prova.In genere,, il Miur pubblica leindicando quindi le risposte corrette; dunque già oggi nel tardo pomeriggio,, le soluzioni potrebbero essere disponibili online.Per conoscere iltutti gli aspiranti veterinari dovranno attendere fino a, giorno in cui sul portale di Universitaly verrà caricato il punteggio di ognuno. Basterà infatti accedere al portale inserendo le proprie credenziali (email e password) e selezionare l’università dove si è svolto il test. I candidati non saranno riconoscibili dai nominativi ma saranno contrassegnati daldi cui ognuno dispone.Il, sempre collegandosi al portale Universitaly , sarà possibilein modo da confrontarlo con i punti totalizzati.Per visualizzareinvece bisognerà attendere fino al, giorno in cui quindi sarà possibile conoscere il proprio stato di, ovvero vincitore immediato pronto per l’immatricolazione, o di, ovvero destinatario in attesa di ammissione grazie aiche inizieranno da mercoledì