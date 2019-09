Graduatoria test veterinaria 2019, risultati nominativi

Risultati nominativi test veterinaria 2019: disponibili dal 27 settembre

Test veterinaria 2019: calcolo del punteggio e idoneità

1,5 punti per ogni risposta corretta ;

per ogni ; -0,4 punti per ogni risposta sbagliata ;

per ogni ; 0 punti per ogni risposta non data.

Idonei assegnati , il che vuol dire che avete ottenuto un punteggio talmente alto che siete vincitori immediati di un posto nell’università indicata come prima scelta . A questo punto potrete proseguire subito con l’immatricolazione al corso di laurea entro 4 giorni , in caso contrario verrete cancellati dalla graduatoria.

Oltre 7.000 di voi hanno partecipato al test di ingresso per la facoltà di veterinaria, e ad oggi finalmente avete potuto visualizzare i punteggi anonimi accedendo all’area riservata sul sito. Per ora sappiamo che i ragazzi che hanno raggiunto il punteggio minimo necessario per entrare in graduatoria sono il 57,62% del totale. Ma c’è dell’altro! Il 27 settembre è sicuramente una data da segnarvi sul calendario per chi di voi il 4 settembre ha affrontato il temutissimo esame. Vediamo insieme quali saranno le prossime novità.Guarda anche:Il 27 settembre saranno finalmente disponibili i risultati nominativi del test di ingresso per la facoltà di veterinaria con annessi compiti corretti. Se volete visualizzare il vostro punteggio potrete farlo quindi sulla piattaforma Universitaly , accedendo alla vostra area riservata con gli accessi creati al momento della registrazione. Purtroppo, per sapere se si risulta assegnati o meno bisognerà aspettare la graduatoria nazionale in uscita il prossimo 1° ottobre.Ricordatevi che a parità di punteggio il Miur ha stabilito che prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità prevarrà infine il candidato più giovane.Il test è costituito da 60 domande a risposta multipla e il punteggio ottenuto si calcola in questo modo:Di queste 60 ricordate che tra i vari campi (cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica) i punteggi non variano. Se risponderete in modo corretto a una domanda di chimica varrà come un quesito di logica (tranne in caso di parità di punteggio). Più precisamente Il punteggio massimo è di 90 punti mentre la soglia minima per risultare idonei è fissata a 20 punti.Una volta uscita la graduatoria nazionale potrete risultare: