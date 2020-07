Scegliere l’università: consigli utili per indecisi

Cosa ti piace studiare?

Che preparazione scolastica possiedi?

Niente è definitivo!

Quanti anni vuoi studiare?

Che lavoro vuoi fare?

Chiedi informazioni e consigli ad un tutor

Come scegliere il tuo futuro? Skuola.net ti aiuta a scoprirlo Leggi "Dopo la scuola", il nostro nuovo libro! Clicca qui!

Anche se non tutti hanno ancora le idee chiare su cosa fare e i tempi ormai stringono, tuttavia agli indecisi dell’ultimo momento rimangono ancoraOvviamente bisogna escludere tutti quei corsi universitari in cui sono previsti test di ingresso già effettuati o in cui i termini di iscrizione per accedervi siano comunque scaduti.Accanto a questi corsi con accesso a sbarramento concluso, ne esistono però altri in cui invece non è prevista alcuna prova di ammissione.Come fare allora la scelta giusta in così poco tempo? Ecco i nostriper mantenere la calma senza lasciarsi prendere dall’ansia... ma affrettati però, le scadenze sono alle porte!E' indispensabile fermarsi a riflettere sulle materie da cui si è più affascinati ed interessati.Iscriversi al corso di laurea che ti piace è sicuramente fondamentale per studiare senza fatica.Se poi andando avanti nello studio, ti accosterai ad, comunque avrai sempreGli insegnamenti universitari sono tutti pensati per ricominciare dalle basi, consolidandole, per poi procedere a livelli di difficoltà maggiori e con nozioni più approfonditi. Nonostante questo però, potrebbe comunque essere importante la base scolastica maturata nella scuola superiore per comprendere i concetti e le tematiche affrontate e per raggiungere anche un buon rendimento agli esami.Guarda anche:perché magari il corso in cui siamo iscritti ce lo aspettavamo diverso. Niente paura, è una delusione che accomuna gran parte degli studenti, compresi quelli iscritti con largo anticipo!Ricordati chese capisci che quello che hai scelto in realtà non fa per te!È importante pensare anche alladel corso di laurea che scegli. Se lo studio non è la tua passione opta per una triennale che non necessiti per forza di un completamento magistrale per trovare un lavoro inerente al percorso di studi affrontato.La scelta di un corso universitario rappresenta. Per questo pensa al lavoro che ti piacerebbe svolgere e valuta se la facoltà che scegli potrebbe essere ideale per permetterti di farlo. Inoltre, se scegli una laurea triennale con l’intenzione di non proseguirla, valuta bene gli: la strada nel mondo del lavoro con una laurea breve potrebbe essere più ardua ma non per questo impossibile da percorrere.sul corso di laurea in cui vorresti iscriverti. In ogni università sono presentiche si occupano dell’e delle relative immatricolazioni. Una delucidazione di un tutor sugli insegnamenti e su come è strutturato il corso, potrebbe essere determinante per la scelta definitiva.