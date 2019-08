Il test di medicina e il test di odontoiatria sono uguali?

I test di ammissione a medicina e odontoiatria 2019



10 domande di logica



12 domande di cultura generale



18 domande di biologia



12 domande di chimica



8 domande di fisica e matematica





1,5 punti per ogni risposta esatta;



-0,4 punti per ogni risposta sbagliata;



0 punti per ogni risposta non data.



Test Medicina 2019 e test Odontoiatria 2019, sono uguali?

Laè fissato per il, stessa data per il test di odontoiatria. Si tratta di un test che si svolgerà a livello nazionale, uguale per tutta l'Italia. Ma ciò che molti si chiedono se il test per medicina e odontoiatria è lo stesso. Qui la risposta.Guarda anche:Il test die ilsono regolati dal Miur e sono ad accesso programmato nazionale. Vale a dire che è il ministero a stabilire i posti disponibili complessivi e a suddividerli per le diverse università.Anche i criteri di valutazione sono uguali per entrambi i test:Rispondiamo allora alla domanda iniziale. LaCiò che cambia, tra i due test,, ma al momento dell'iscrizione al test è necessario specificare,. E' possibile tuttavia inserire tutte le sedi disponibili sia per odontoiatria sia per medicina.