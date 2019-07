Test Medicina 2019: le date delle prove di ammissione

Test Medicina 2019 Miur: data della prova nazionale

Test medicina Campus Bio-Medico Roma: 27 agosto 2019. Il test d’ingresso a Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma prevede 100 domande a risposta multipla (120 minuti a disposizione) così suddivise: logica (50 domande),

biologia (15 domande), chimica (15 domande), fisica e matematica (15 domande), cultura generale (5 domande).

I punteggi assegnati saranno i seguenti: 1 punto per ogni risposta esatta, -0,2 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta non data. I posti disponibili sono 122.

Test medicina Cattolica 2020: I test di medicina per l'anno 2019/2020 si sono svolti all'università Cattolica tra febbraio (medicina in lingua inglese) e marzo (medicina). Il prossimo appuntamento sarà quindi per il test di medicina 2020 probabilmente nello stesso periodo. Il test sarà composto da 65 quesiti a risposta multipla e ha un limite di tempo di 65 minuti.

Test medicina San Raffaele Milano 2020: a marzo 2020. Questo test sarà in modalità computer based, composto da 60 domande di logica e problem solving e di comprensione del testo, il limite di tempo in questo caso sarà di 60 minuti.

Test medicina San Raffaele 2020 in inglese (IMD Program): marzo 2020. Anche in questo caso il test si terrà in modalità computer based. La struttura sarà a risposta multipla e completamente in inglese. Le domande, 100 in totale, saranno così divise: 60 di logica, problem solving e comprensione del testo e 40 domande di carattere scientifico (biologia, chimica, matematica e fisica). Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 120 minuti.

Test medicina Humanitas University Milano 2020: marzo 2020. Il test d’ingresso di medicina in inglese per entrare al Corso di Laurea Magistrale all'Humanitas di Milano consisterà in 60 quesiti a risposta multipla, in modalità cartacea. Saranno presenti 20 quesiti di ragionamento logico, 2 quesiti di cultura generale, 18 quesiti di biologia, 12 quesiti di chimica e 8 quesiti di fisica e matematica. L'iscrizione alla prova è stata aperta il 6 dicembre e si chiuderà l’8 marzo, secondo le modalità definite nel bando di concorso, visibili sul sito dell’Università.

