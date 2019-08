Test Medicina 2019: il metodo per rispondere ai quiz

Test Medicina 2019: metodo di studio efficace

Tattiche per rispondere al test di medicina 2019



Leggi attentamente i quiz



Prendetevi un paio di minuti per leggere tutte, ma proprio tutte tutte, le domande. A quel punto dovrete fare un piano d'attacco: partite subito con le domande più facili e su cui siete più veloci, e lasciate per ultime le più impegnative. Questo può regalarvi un vantaggio perché eliminerete il rischio di bloccarvi su una domanda difficile e tralasciare altri quiz che avrebbero potuto darvi punti facili.



Strategia per rispondere



Un buon trucco è, per quanto riguarda in particolar modo i quiz di logica del test di medicina, leggere attentamente la domanda e analizzare le 5 alternative prima di inziare con i calcoli. Tra quelle, c'è sicuramente la risposta giusta e potreste arrivare ad individuarla senza perdere tempo in calcoli, limitandovi a verificarla.



Trucchi e consigli pratici

Non avete alcuna idea di quale sia la risposta giusta? E' meglio non rispondere, in quanto una risposta errata comporta una penalità di -0,4 punti. Se, invece, si riescono ad individuare tra le 5 possibilità quelle evidentemente scorrette o arbitrarie (di solito potreste eliminarne 2/3 a domanda a colpo d'occhio), aumenta la possibilità di marcare la risposta esatta tirando ad indovinare. In questo caso vale la pena tentare la sorte.



A fine estate tanti candidati si troveranno a fare i conti con i test d’ingresso dei corsi di laurea a numero chiuso,. Per scacciare ansie e preoccupazioni e conquistare un posto è necessario un piano d’attacco infallibile, una strategia vincente. Ecco i nostri consigli utili.Guarda anche:Lo studio e ilsono fondamentali.Concentratevi quindi, durante il vostro studio, sulle materie presenti nel questionario, a partire dagli argomenti e dal programma ufficiale del Miur.Pianificate il lavoro dedicando ogni giorno allo studio di nuove nozioni, al ripasso e all'esercitazione sui quiz. Importantissimo sarà imparare a gestire il tempo ed essere veloci durante il test.Tuttavia, oltre allo studio, può essere utile una strategia vincente fatta di tattiche e mosse risolutive che per un buon 30% condizionano la prova.In questo senso concentrazione e velocità sono le formule magiche per poter puntare alla vittoria. Infine bisogna saper gestire l’ansia. Ecco allora come rispondere ai quiz per ridurre le possibilità di errore:Margherita Paolini