Test medicina 2019: le app per prepararsi alla prova di ammissione

UniversitApp

Hoepli Test

Alpha Test

Cosa Studio

Ammesso.it

Just Quiz

Il test di medicina 2019 si avvicina e per i tanti iscritti al test di ingresso : questo vuol dire rinunciare a mare e viaggi per studiare ed esercitarsi. Ma siamo forieri di buone notizie, perché con un pochino di costanza si può tentare di conciliare vacanza e preparazione ai test. Come?L’app di Zanichelli, offre 300 domande di logica, biologia, chimica, fisica e matematica, specifiche per prepararsi ai test di ammissione ai corsi ad accesso programmato: Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni Sanitarie.Un tool utile per esercitarsi e per mettere alla prova la propria preparazione.: Ingegneria, Architettura, Economia, Formazione primaria, Psicologia, Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, Professioni sanitarie, Comunicazione, Scienze motorie.Guarda anche:Esiste un app specifica della stessa collana per diversi test di ingresso, da Medicina a Ingegneria, compresi i test alle principali università private. Migliaia di domande riprese da prove ufficiali degli anni passati, con soluzioni commentate dagli esperti Alpha Test.L’app Cosa Studio contiene un motore di ricerca dei test d’ammissione, con un simulatore delle prove di ammissione a tempo, per imparare a gestirlo. E' possibile esercitarsi anche in modalità “training”, qualora non si voglia usufruire del conto alla rovescia.L'app Ammesso.it offre oltre 2.500 quiz di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, matematica e fisica. Al termine del test si possono consultare gli errori commessi, e il sistema può suggerire quali argomenti studiare di più.Un alleato prezioso per gli studenti alle prese con i test di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (app gialla) e Professioni sanitarie (app fucsia).Le due napp sono disponibili in versione free (con circa 500 quiz) o a 6,99 euro (3.000 domande la gialla, 2.300 la fucsia) e sono state curata da professionisti del settore. Ad ogni risposta corretta è abbinato un approfondimento e sono presenti grafici e immagini aiutano a memorizzare i contenuti.